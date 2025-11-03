قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسباب القفزات في ارتفاع أسعار أدوية الأورام
وزير الخارجية الدنماركي يثمن الدور المصري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الهلال يفوز على الغرافة بثنائية ويتصدر مجموعته بأبطال آسيا للنخبة
ننشر أول صور من حادث مصرع وإصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
تعرف على سعر الدولار في البنك الآن
مصر في مقدمة الدول المصدرة للفراولة المجمدة عالميا
انخفاض أسعار البيض خلال أيام.. كم سيصل سعر الكرتونة؟
إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه
ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044
مواقف وطنية لا تُنسى.. أبو العينين صوت قوي في مواجهة مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية
هل عمل الزوجة يوجب عليها المشاركة في نفقات البيت؟.. الأزهر للفتوى يوضح
الاتحاد الأوروبي عن المتحف الكبير: أكبر متحف في العالم لأعرق حضارة في تاريخ الإنسانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الآثار الفرعونية مقدسة بالعالم كله.. زاهي حواس يرد على مهاجمي الحصارة المصرية

زاهي حواس
زاهي حواس
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، أن المتحف المصري الكبير مشروع ثقافي يفيد العالم كله، ولا يوجد متحف في العالم مثل المتحف المصري الكبير، وقد شاهد افتتاحه العالم كله.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الرئيس السيسي تابع المتحف وأصر على إنجازه، واتخذ خطوات قوية من أجل استكمال بناء المتحف المصري الكبير.

وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي كان له دور كبير في إنجاز المتحف المصري الكبير، موضحًا أن اللواء عاطف مفتاح كان المشرف على نقل مركب الشمس.

وأوضح: "في 2006 اديت تصريح لعالم المصريات الياباني ساكوجي يوشيمورا أنه يطلع كل الخشب اللي في مركب الشمس الثانية، وهتزور المتحف وهتشوف ترميم للمركب أمامك".

وتابع: "أنا زعلت النهارده من بعض الناس اللي بتنتقد المتحف المصري الكبير، والآثار الفرعونية مقدسة في العالم كله".

وأشار إلى أن هناك مكاسب اقتصادية ومكاسب سياسية، مضيفًا: "قابلت ملك بلجيكا وقالي: الشعب المصري شعب عظيم، العالم كله هيضرب لكم تعظيم سلام".

الرئيس السيسي الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المتحف المصري الكبير

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

البنك الاهلي

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري 2025

مباراة الأهلي والمصري

بن رمضان وصلاح محسن أبرز الغيابات.. موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة

لمتحف المصري الكبير

هدية مصر للعالم.. موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير والقنوات الناقلة

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

طريقة عمل المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان.. أكلة سهلة وسريعة تعشقها الأسرة

طريقة عمل المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان..أكلة سهلة وسريعة تعشقها الأسرة
طريقة عمل المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان..أكلة سهلة وسريعة تعشقها الأسرة
طريقة عمل المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان..أكلة سهلة وسريعة تعشقها الأسرة

فوائد وأضرار الأرز الأبيض والبني.. أيهما أفضل للصحة والرشاقة؟

فوائد وأضرار الأرز الأبيض والبني.. وأيهما أفضل للصحة والرشاقة؟
فوائد وأضرار الأرز الأبيض والبني.. وأيهما أفضل للصحة والرشاقة؟
فوائد وأضرار الأرز الأبيض والبني.. وأيهما أفضل للصحة والرشاقة؟

أكثر علامات السيارات ترخيصا في مصر لشهر أكتوبر.. إليك التفاصيل

سيارات
سيارات
سيارات

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

