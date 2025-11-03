قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر أول صور من حادث مصرع وإصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
تعرف على سعر الدولار في البنك الآن
مصر في مقدمة الدول المصدرة للفراولة المجمدة عالميا
انخفاض أسعار البيض خلال أيام.. كم سيصل سعر الكرتونة؟
إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه
ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044
مواقف وطنية لا تُنسى.. أبو العينين صوت قوي في مواجهة مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية
هل عمل الزوجة يوجب عليها المشاركة في نفقات البيت؟.. الأزهر للفتوى يوضح
الاتحاد الأوروبي عن المتحف الكبير: أكبر متحف في العالم لأعرق حضارة في تاريخ الإنسانية
زاهي حواس يطالب بتعليم اللغة الهيروغليفية في المدارس.. فيديو
أسعار العملات الأجنبيه مقابل الجنيه المصري الإثنين 3-11-2025
هل الحب حرام؟ علي جمعة: «من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد»
زاهي حواس: اللي عمله الرئيس السيسي باستكمال المتحف الكبير رغم الظروف الاقتصادية أعظم قرار.. فيديو

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، عن مفاجأة تتعلق بعدم بناء المتحف المصري الكبير في وقت من الأوقات، مؤكدًا أن الرئيس السيسي كانت لديه إرادة ورؤية كبيرة لاستكمال المتحف حتى افتتاحه، موضحًا أن هذا القرار رغم الظروف الاقتصادية يعد الأعظم.

وقال زاهي حواس، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، قائلاً: «أنا وفاروق حسني أسعد اتنين دلوقتي علشان افتتاح المتحف الكبير، لأن دا حلمنا، فشكرًا لكل إيد شاركت في المتحف المصري الكبير، شكرًا لكل عامل ومسؤول كان ليه دور».

وتابع: «بكرة أول يوم لافتتاح المتحف المصري الكبير للجمهور بعد الافتتاح، وهيكون في مشكلة متوقعة علشان الإقبال هيكون كبير، محدش يتكلم عن الحفل ومظاهر الاحتفال، الهدف من الحفل هو افتتاح المتحف والانتهاء منه وإتاحته للجمهور، تعال شوف المتحف والقطع الأثرية اللي موجودة، دول كفاية قطع ومقتنيات مقبرة توت عنخ آمون".  

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

