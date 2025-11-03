زاهي حواس: اللي عمله الرئيس السيسي باستكمال المتحف الكبير رغم الظروف الاقتصادية أعظم قرار.. فيديو

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، عن مفاجأة تتعلق بعدم بناء المتحف المصري الكبير في وقت من الأوقات، مؤكدًا أن الرئيس السيسي كانت لديه إرادة ورؤية كبيرة لاستكمال المتحف حتى افتتاحه، موضحًا أن هذا القرار رغم الظروف الاقتصادية يعد الأعظم.

وقال زاهي حواس، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، قائلاً: «أنا وفاروق حسني أسعد اتنين دلوقتي علشان افتتاح المتحف الكبير، لأن دا حلمنا، فشكرًا لكل إيد شاركت في المتحف المصري الكبير، شكرًا لكل عامل ومسؤول كان ليه دور».

وتابع: «بكرة أول يوم لافتتاح المتحف المصري الكبير للجمهور بعد الافتتاح، وهيكون في مشكلة متوقعة علشان الإقبال هيكون كبير، محدش يتكلم عن الحفل ومظاهر الاحتفال، الهدف من الحفل هو افتتاح المتحف والانتهاء منه وإتاحته للجمهور، تعال شوف المتحف والقطع الأثرية اللي موجودة، دول كفاية قطع ومقتنيات مقبرة توت عنخ آمون".