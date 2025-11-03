حملة لجمع مليون توقيع للمطالبة بعودة الآثار المصرية من الخارج.. فيديو

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، أن جميع الحاضرين لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير كانوا منبهرين وفرحانين.

وقال زاهي حواس، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن كل ضيوف مصر يشعرون بالسعادة من أجل افتتاح المتحف، مضيفًا: «حفل الافتتاح حضره نحو 700 شخصية من ملوك وملكات ورؤساء ومسؤولين، وكلهم منبهرين بالعالم».

وتابع: «150 ممثلًا للشركات العالمية الدولية شاركوا في افتتاح المتحف المصري الكبير، وسعر تذكرته 25 يورو وهو مناسب».

وأضاف: «كنت في مرة في محاضرة بهولندا وطالبت بعودة الآثار المصرية، قالوا لي إنكم ما عندكمش متاحف تحفظوا آثاركم، كما أن هولندا أعلنت عن عودة رأس أثري حجري من عهد فرعون تحتمس الثالث إلى مصر».

وأردف: «الأسبوع الجاي هناك 40 شاب من مؤسسة زاهي حواس هينزلوا قدام المتاحف للحصول على التوقيعات من المواطنين والسياح وغيرهم للوصول لمليون توقيع للمطالبة بعودة الآثار المصرية بالخارج».

وأشار زاهي حواس إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون له عوائد كبيرة من الناحية الاقتصادية والسياحية والثقافية، كما أن هناك إقبالًا كبيرًا من السياح على المتحف، ومن المتوقع استقبال نحو 5 ملايين سائح في السنة الأولى.

واختتم قائلاً: «المتحف المصري يعد الأكبر في العالم، بُني على مشارف الأهرامات، كما أن المتحف يحتوي على 5 آلاف قطعة أثرية من مقبرة توت عنخ آمون».