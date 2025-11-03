قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسباب القفزات في ارتفاع أسعار أدوية الأورام
وزير الخارجية الدنماركي يثمن الدور المصري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الهلال يفوز على الغرافة بثنائية ويتصدر مجموعته بأبطال آسيا للنخبة
ننشر أول صور من حادث مصرع وإصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
تعرف على سعر الدولار في البنك الآن
مصر في مقدمة الدول المصدرة للفراولة المجمدة عالميا
انخفاض أسعار البيض خلال أيام.. كم سيصل سعر الكرتونة؟
إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه
ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044
مواقف وطنية لا تُنسى.. أبو العينين صوت قوي في مواجهة مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية
هل عمل الزوجة يوجب عليها المشاركة في نفقات البيت؟.. الأزهر للفتوى يوضح
الاتحاد الأوروبي عن المتحف الكبير: أكبر متحف في العالم لأعرق حضارة في تاريخ الإنسانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

زاهي حواس: المتحف الكبير يحتوي على 5 آلاف قطعة أثرية من مقبرة توت عنخ آمون

عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، أن جميع الحاضرين لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير كانوا منبهرين وفرحانين.

وقال زاهي حواس، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن كل ضيوف مصر يشعرون بالسعادة من أجل افتتاح المتحف، مضيفًا: «حفل الافتتاح حضره نحو 700 شخصية من ملوك وملكات ورؤساء ومسؤولين، وكلهم منبهرين بالعالم».

وتابع: « 150 ممثلًا للشركات العالمية الدولية شاركوا في افتتاح المتحف المصري الكبير، وسعر تذكرته 25 يورو وهو مناسب».

وأضاف: «كنت في مرة في محاضرة بهولندا وطالبت بعودة الآثار المصرية، قالوا لي إنكم ما عندكمش متاحف تحفظوا آثاركم، كما أن هولندا أعلنت عن عودة رأس أثري حجري من عهد فرعون تحتمس الثالث إلى مصر».

وأردف: «الأسبوع الجاي هناك 40 شاب من مؤسسة زاهي حواس هينزلوا قدام المتاحف للحصول على التوقيعات من المواطنين والسياح وغيرهم للوصول لمليون توقيع للمطالبة بعودة الآثار المصرية بالخارج».

وأشار زاهي حواس إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون له عوائد كبيرة من الناحية الاقتصادية والسياحية والثقافية، كما أن هناك إقبالًا كبيرًا من السياح على المتحف، ومن المتوقع استقبال نحو 5 ملايين سائح في السنة الأولى.

واختتم قائلاً: «المتحف المصري يعد الأكبر في العالم، بُني على مشارف الأهرامات، كما أن المتحف يحتوي على 5 آلاف قطعة أثرية من مقبرة توت عنخ آمون».

توت عنخ آمون عهد فرعون تحتمس الثالث افتتاح المتحف المصري صدى البلد الإعلامي أحمد موسى

