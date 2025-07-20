بشاشة 6.6 بوصة بدقة 1.5K.. إليك أهم مواصفات هاتف Redmi Turbo 5

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية؛ يمكنك التفكير في هاتف Redmi Turbo 5 القادم، والمتوقع أن يعمل بشريحة Dimensity الجديدة وشاشة مقاس 6.6 بوصة بدقة 1.5K.

على الجانب الآخر من المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة منحنية الزوايا مع إطار معدني في المنتصف يحيط بها ولكن في أحدث تسريب، قد يأتي هاتف Redmi Turbo 5 بمعالج MediaTek Dimensity 8500 Ultra الجديد.



مواصفات هاتف شاومي ريدمي توربو 4

وفقا لموقع gizmochina من المتوقع أن يعمل هاتف Redmi Turbo 5 مزودان بمعالج و من المرجح أن يُطرح هاتف Redmi Turbo 5 في السوق العالمية باسم POCO X8 Pro.

أما عن تصميم الهاتف فهو يأتي بإطار معدني بدلًا من البلاستيك التقليدي المستخدم في Turbo 4، ما يمنح الجهاز طابعًا أكثر متانة

وبالنسبة لقدرات الشحن، يأتي الهاتف ببطارية 6,550 مللي أمبير مع دعم شحن سريع 90 واط، ما يجعلها مناسبة لكل من الاستخدام المكثف سواء في الألعاب أو مشاهدة المحتوى أو العمل الطويل.

أما عن موعد إطلاق هاتف Redmi Turbo 5 فرغم عدم تحديد مواعيد رسمية للإطلاقه حتى الآن، فإن العديد من التوقعات تُشير إلى أن هاتف Redmi Turbo 5 من خلال النصف الأول من 2026، بينما يُطرح Turbo 5 Pro بعد ذلك بفترة قصيرة.