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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل انطلاقها .. إليك أهم مواصفات هاتفي ريدمي K80 وK80

هواتف ريدمي
هواتف ريدمي
لمياء الياسين


كشفت شركة ريدمي عن هاتفي ريدمي K80 وK80 برو في نوفمبر من العام الماضي في الصين. 

وطُرحت عالميًا النسختان المُعاد تسميتهما، بوكو F8 برو وF8 ألترا، في فبراير من هذا العام. 

ومن المتوقع أن تتبع ريدمي وبوكو الاستراتيجية نفسها في سلسلة هواتف ريدمي K90 وسلسلة هواتف بوكو F8. 
 

هواتف ريدمي

مواصفات ريدمي K80 برو
 

على الجانب الآخر من المتوقع أن يتم إطلاق  هذين الجهازين باسم هاتف Poco F8 Pro و هاتف Poco F8 Ultra عند إطلاقهما عالميًا العام المقبل.

 ومن المتوقع أن يأتي هاتفا Redmi K90 وPoco F8 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite (الجيل الأول) من العام الماضي. 

ميزات هواتف ريدمي

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يأتي هاتفا K90 Pro وF8 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Elite 2 ، والذي من المرجح أن يُطرح لأول مرة في سبتمبر من هذا العام.

من المتوقع إطلاق هاتفي Poco F8 Pro وF8 Ultra في الربع الأول من عام 2026. وقد تتضمن التشكيلة أيضًا هاتف Poco F8 القياسي. 

ومن المرجح أن يكون F8 نسخة مُعاد تسميتها من هاتف Redmi Turbo 5 Pro ، المتوقع إطلاقه في الربع الثاني من عام 2026.

شركة ريدمي هاتف Poco F8 هاتف Redmi Turbo 5 Pro هواتف بوكو F8 هواتف ذكية

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