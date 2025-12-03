إعادة الانتخابات في الجيزة تعزز التنافس بين المرشحين.. فيديو

قال رمضان المطعني مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من محافظة الجيزة، إنّ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات والحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء النتائج في عدد من الدوائر، ومنها الجيزة والبدرشين وبولاق الدكرور والعمرانية والهرم ومنشأة القناطر، أعاد المشهد الانتخابي إلى نقطة البداية في أكثر من 19 دائرة على مستوى الجمهورية.

وأضاف في تصريحات مع الإعلاميين خالد عاشور وداليا نجاتي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا القرار أسهم في رفع درجة التنافس، لا سيما على المقاعد الفردية، في سبع محافظات تشهد إعادة الانتخابات.

وتابع، أن المشهد في اليوم الأول للعملية الانتخابية اتسم بحضور ملحوظ للناخبين، رغم وجود ساعة الراحة المقررة للقضاة. وأشار إلى أن اللجان، وخاصة في دائرة إمبابة شهدت تجمعات كبيرة من المواطنين الذين ينتظرون الإدلاء بأصواتهم، وسط منافسة واسعة بين عدد كبير من المرشحين يتراوح ما بين 14 و40 مرشحًا على المقعد الواحد، وفق الكتلة التصويتية وتوزيع المقاعد الذي يختلف من محافظة لأخرى.

وبيّن المراسل أن قوات الأمن المصرية كثّفت وجودها في محيط اللجان لمنع أي مخالفات انتخابية، مشيرًا إلى إعلان وزارة الداخلية القبض على 3 أشخاص في مركز أخميم بمحافظة سوهاج بعد محاولة ترويج أموال للتأثير على الناخبين وتوجيههم.

وأكد أن الجهات الأمنية لن تسمح بتكرار المخالفات التي كانت سببًا في إلغاء الجولة الأولى، وأن إعادة الانتخابات جعلت المشهد أكثر تنظيمًا وتنافسية، وأسهمت في إعادة ترتيب أوراق العملية الانتخابية وفق القانون.