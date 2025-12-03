رئيس الوزراء يوضح آلية عمل وحدة إدارية للشركات التابعة للدولة

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن قرار تعظيم الاستفادة من أصول الدولة المصرية يقوم على عدة أمور، موضحا أن القرار اكتمل بإنشاء وحدة إدارية للشركات التابعة للدولة وتبعيتها لمجلس الوزراء.

ولفت مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، إلى أن هدف تلك الوحدة هو حصر كل الشركات المملوكة للدولة أو الشركات التي تساهم فيها الكيانات التابعة للدولة، ومن خلالها يتم تحديد الشركات التي نحتاج تعظيم الاستفادة منها.

وأشار إلى أن الاجتماع مع الصندوق السيادي ووحدة الطروحات ووحدة إدارة الشركات التابعة للدولة، هدفه التنسيق بين الجهات ووضع المستهدفات والشركات المستهدف إصلاحها خلال الفترة المقبلة.