الجلطة نعمة وليست نقمة في هذه الحالة.. جمال شعبان يوضح

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الشهر الجاري به يوم الجلطات، موضحًا أن ارتفاع نسب الوفاة بين الشباب تكون بسبب الإصابة بالجلطات.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن ارتفاع الجلطات يكون بسبب مشكلات بالدم، موضحًا أن معظم الجسم مياه، موضحًا أن 60% من جسم الإنسان يكون مياه، وأن 90% من الدم يكون مياه.

الجلطة نعمة وليست نقمة

ولفت إلى أن الجلطة نعمة وليست نقمة، بشرط إلا تحدث داخل الشرايين أو الأوردة، موضحًا أن الشخص عندما يتعرض لجرح تتكون الجلطات لغلق هذا الجرح.

وأوضح أن الجلطة تكون خطورتها على حسب المكان الذي حدثت به، وأن جلطة القلب هي الأشهر في حدوث السكتة القلبية، والشرايين التاجية هي المسئولة عن تغذية القلب.

نصائح للوقاية



وينصح الأطباء بالحفاظ على ضغط دم طبيعي، والالتزام بنظام غذائي صحي غني بالألياف، وممارسة الرياضة بانتظام، والإقلاع عن التدخين، والمتابعة الدورية مع الطبيب، خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي بالأمراض القلبية.