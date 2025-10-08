قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ابتعادها عن الساحة كان «هُدنة إلهية».. «شاهيناز» تكشف أسرار مسيرتها وتجاربها منذ «ستار ميكر»
محمد بن زايد يهنئ الرئيس السيسي بفوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو
مانشستر سيتي يهنئ منتخب مصر بالتأهل للمونديال ويوجه رسالة خاصة لمرموش
محمد أبو العينين يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم 2026: أسعدتم الشعب المصري والعربي
شريف عامر: جميع الأنظار تتجه إلى لقاءات شرم الشيخ.. ومتوقع انفراجة الجمعة المقبل
مسئول أممي: نحتاج إلى 52 مليار دولار لإعادة إعمار غزة
ترامب بعد دعوة الرئيس السيسي: اتفاق وقف الحرب في غزة قريب جدا.. وقد أزور مصر الأحد
دون الـ 13جنيها بيعا وشراء.. سعر الدرهم في مصر اليوم
لقطات البروفات تحقق ملايين المشاهدات.. محمد ثروت يكشف سر تفاعل الجمهور المستمر|فيديو
ترامب: اتفاق وقف الحرب في غزة قريب جدا.. وربما سأذهب إلى مصر الأحد
حسام حسن: محمد صلاح يستحق كل خير.. وأتمنى ألا يقلل أحد من إنجاز التأهل للمونديال
لافروف : روسيا تدعم وحدة الأراضي السورية ومستعدة للتعاون لضمان استقرارها
توك شو

جمال شعبان: مصر تصل لكأس العالم للمرة الثانية في عهد الرئيس السيسي

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن مصر تأهلت لكأس العالم للمنتخبات، وأنه يهنئ الرئيس السيسي، والشعب المصري بالكامل بعد تأهل منتخب مصر.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن مصر للمرة الثانية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تصل لـ كأس العالم، وأن هذا انجاز كبير للكرة المصرية.

ولفت إلى أن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، أصبح يعمل في صمت، ولا ينفعل من الأشياء التي توجه له، وأنه يشكر اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر بعد الأداء المميز اليوم، وقيامه بتسجيل هدفين.

وأشار إلى أن الأداء اليوم كان مميز، وأن هذا الفوز ضمن تأهل المنتخب لكأس العالم، وأن الجميع في مصر سعيد بهذا الفوز وهذا التأهل.

وحسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزه الكبير على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب مراكش بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.

تألق النجم المصري محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، بعدما أحرز هدفين في الدقيقتين 13 و28، عقب الهدف الافتتاحي الذي سجله إبراهيم عادل في الدقيقة 8، قبل أن يختتم المنتخب مهرجان الأهداف في الشوط الثاني

بهذا الانتصار، رفع منتخب مصر رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، ليضمن التأهل رسميًا إلى مونديال 2026 قبل الجولة الأخيرة أمام غينيا بيساو، متفوقًا بفارق كبير عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني.

ويُعد هذا التأهل هو الثالث في تاريخ الفراعنة خلال آخر 20 عامًا، بعد صعودهم إلى نسختي  1990 و2018، ليؤكد الفريق بقيادة حسام حسن عودة الكرة المصرية إلى مكانتها الطبيعية على الساحة الإفريقية.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

