جمال شعبان: مصر تصل لكأس العالم للمرة الثانية في عهد الرئيس السيسي

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن مصر تأهلت لكأس العالم للمنتخبات، وأنه يهنئ الرئيس السيسي، والشعب المصري بالكامل بعد تأهل منتخب مصر.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن مصر للمرة الثانية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تصل لـ كأس العالم، وأن هذا انجاز كبير للكرة المصرية.

ولفت إلى أن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، أصبح يعمل في صمت، ولا ينفعل من الأشياء التي توجه له، وأنه يشكر اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر بعد الأداء المميز اليوم، وقيامه بتسجيل هدفين.

وأشار إلى أن الأداء اليوم كان مميز، وأن هذا الفوز ضمن تأهل المنتخب لكأس العالم، وأن الجميع في مصر سعيد بهذا الفوز وهذا التأهل.

وحسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزه الكبير على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب مراكش بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.

تألق النجم المصري محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، بعدما أحرز هدفين في الدقيقتين 13 و28، عقب الهدف الافتتاحي الذي سجله إبراهيم عادل في الدقيقة 8، قبل أن يختتم المنتخب مهرجان الأهداف في الشوط الثاني

بهذا الانتصار، رفع منتخب مصر رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، ليضمن التأهل رسميًا إلى مونديال 2026 قبل الجولة الأخيرة أمام غينيا بيساو، متفوقًا بفارق كبير عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني.

ويُعد هذا التأهل هو الثالث في تاريخ الفراعنة خلال آخر 20 عامًا، بعد صعودهم إلى نسختي 1990 و2018، ليؤكد الفريق بقيادة حسام حسن عودة الكرة المصرية إلى مكانتها الطبيعية على الساحة الإفريقية.