سمير كمونة: صعود منتخب مصر إلى كأس العالم إنجاز طبيعي.. ومصر بلد الحضارة

هنأ الكابتن سمير كمونة، لاعب منتخب مصر السابق، الشعب المصري والمنتخب الوطني لكرة القدم على تأهله إلى نهائيات كأس العالم، مؤكدًا أن هذا الإنجاز الكبير يعكس المكانة الطبيعية لمصر في عالم كرة القدم.

وقال كمونة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الفرحة بتأهل المنتخب كبيرة ومستحقة، مضيفًا: “ألف مبروك لمنتخبنا، الفرحة لا توصف، وهذا هو مكاننا الطبيعي. مصر بلد الحضارة، ولدينا محمد صلاح أحد أفضل أربعة لاعبين في العالم.”

وأضاف أن الصعود إلى المونديال جاء نتيجة عمل جماعي شاركت فيه جميع عناصر المنظومة الرياضية، من لاعبين وجهاز فني وإعلام وجماهير، قائلاً: “كل الناس كانت داعمة للمنتخب، ومصر بلد جميلة في كل المجالات.”

وأشاد بالجهاز الفني الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن، معتبرًا أنه قدم نموذجًا مشرفًا في الإدارة والقيادة، مضيفًا: "الكابتن حسام حسن قيمة كبيرة، وأفضل من أنجبتهم الكرة الإفريقية. مصر ولّادة، وطالما هناك مصريون مخلصون، سيكون النجاح حاضرًا دائمًا.

