تيسير مطر يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم 2026 ويشيد بالجهاز الفني واللاعبين

يتقدم النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، بخالص التهاني القلبية إلى المنتخب الوطني المصري لكرة القدم وكافة الشعب المصري العظيم، بمناسبة التأهل المستحق إلى كأس العالم 2026.

وأشاد النائب مطر بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي جاء نتيجة جهد وعزيمة وإصرار من جميع أفراد منظومة المنتخب، موجهاً تحية خاصة إلى الجهاز الفني بقيادة المدير الفني، على التخطيط الناجح والإدارة الفعالة للمباريات، وإلى اللاعبين الأبطال على أدائهم الرجولي والمشرف وروحهم القتالية العالية التي عكست إصرار المصريين على تحقيق أهدافهم.

وأكد النائب تيسير مطر أن هذا التأهل يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل مصري، ويسلط الضوء على قدرة الشباب المصري على المنافسة وتحقيق النجاحات على الساحة العالمية، متمنياً للمنتخب كل التوفيق في المحفل العالمي لرفع اسم مصر عالياً.