جمال شعبان يقدم روشتة للمواطنين لتقوية المناعة

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن المناعة لا تكتسب بالأدوية الموجودة في الصيدلية لكن هي منهج حياة، وتبدأ من النوم الصحي السليم الذي كون أكثر من 5 ساعات أو 6 ساعات.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن النوم أمر مهم لصحة العقل، و القلب، ولذلك ننصح المواطنين بالنوم الصحي، وأن من ينام يخرج منه بعض الأصوات " شخير" عليه الكشف لعرفة السبب.

ولفت إلى أن المناعة تكتسب بالابتعاد عن التدخين أو من هم يتناولون السجائر، وأن كل شخص عليه ممارسة الرياضة، والمشي بشكل يومي، وأن الأشخاص التي تجلس لفترات طويلة، معرضون للأمراض، والموت السريع.

وأشار إلى أن المشي يقضي على الدهون، ويحسن الحالة النفسية، وحالة القلب، والصحة بشكل عام، لذلك على كل شخص السير لبعض الوقت كل يوم.

وطالب من المواطنين بالتعرض للشمس خلال فترة الشروق أو الغروب، لاكتساب فيتامين د، وطالب من المواطنين بتناول البيض والسمك واللبن، وأن كل شخص عليه تناول وجبة الإفطار قبل النزول من البيت.