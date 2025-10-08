يجيد 7 لغات.. جمال شعبان يهنئ العناني بعد الفوز بمنصب مدير اليونسكو

قد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، التهنئة لـ الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم "اليونسكو".

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الجميع في مصر سعيد بهذا الإنجاز المصري، وهو أول عربي أفريقي يحصد هذا اللقب.

حافظ للآثار المصرية مثل أصابع اليد

ولفت إلى أن العناني يجيد الحديث بـ 7 لغات، وهو مثقف ويحب أم الدنيا مصر، وحافظ للآثار المصرية مثل أصابع اليد، وأنه كان على ثقة بحصد هذا المركز.

حصل العناني على 55 صوتًا من أصل 57 دولة من أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو، وهو أعلى عدد من الأصوات يحصل عليه مرشح في انتخابات تنافسية في تاريخ المنظمة.

وفي المقابل، حصل منافسه الكونغولي ماتوكو على صوت واحد فقط، بينما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت، لتكون بذلك دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما للمرشح المصري.