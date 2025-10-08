قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد جديد في غزة.. استشهاد وإصابة العشرات في قصف عنيف على القطاع
232 مادة مُستنسخة من قانون الإجراءات الجنائية القديم.. نقيب المحامين يكشف تفاصيل اعتراض النقابة
وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه
أول من توقع.. محمد رمضان يحتفل بتأهل منتخب مصر للمونديال
وزير الرياضة: تأهل المنتخب للمونديال فخر لكل المصريين
جيش الاحتلال: اعتراض مسيرتين تم إطلاقهما من اليمن باتجاه إيلات
الصحف العالمية تحتفي بمحمد صلاح بعد قيادته مصر إلى كأس العالم: لم يفقد حماسه
وزير الشباب: كرة القدم مزاج عام للشعب المصري.. ونحظى بدعم القيادة السياسية
وليـد صلاح الدين يكشف قيود التواصل الاجتماعي على لاعبي الأهلي وحالتهم النفسية
إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار
رئيس وزراء فرنسا المستقيل: سيكون لدينا رئيس حكومة جديد خلال 48 ساعة
السفير ماجد عبدالفتاح: الضغط الدولي على واشنطن مازال قائمًا لدعم القضية الفلسطينية|فيديو
توك شو

بيضة في الإفطار.. جمال شعبان يوجه نصيحة للأسر

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه ينصح المواطنين وتحديدا الأمهات بوضع بيضة للأطفال خلال وجبة الإفطار، ويكون معها فاكهة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الأسر عليه أن تتابع الأطفال في إثناء الإفطار، موضحًا أن الكثير من الأطفال تأخذ الأكل في أثناء الذهاب للمدرة وتقوم بوضعه في القمامة وهذا أمر خطير.

وأوضح أن تقوية مناعة الجسم، تقضي على الأمراض قبل دخولها الجسم، ولذلك ننصح المواطنين بتناول الوجبات التى بها فيتامين د، والتعرض للشمس في أثناء الصباح والمساء.

"بيضة وفاكهة".. بدائل صحية وسهلة


وأوضح د. شعبان أن الأكلات السريعة والمقرمشات مثل الشيبسي تسبب مشكلات صحية عديدة، خاصة بالقلب، مؤكدًا أن التغذية السليمة تبدأ من البيت، وأنه يمكن تحضير وجبة صحية بسيطة مثل "بيضة وفاكهة"، تكون كافية كإفطار مفيد وسريع قبل التوجه إلى المدرسة.

الرياضة أسلوب حياة وليست ترفًا
كما شدد على أهمية تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن النشاط البدني لا يحمي فقط من أمراض القلب، بل يساعد في الوقاية من أغلب الأمراض المزمنة، ويعزز مناعة الجسم.

وختم الدكتور جمال شعبان رسالته بدعوة صريحة إلى الأسر المصرية:"اهتموا بصحة أولادكم من البداية، الغذاء الصحي والرياضة أهم استثمار في مستقبلهم".

