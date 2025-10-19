5 طرق مختلفة لعمل المكرونة.. تناسب كل الأذواق

إذا كنتِ من عشاق المكرونة تودين تقديمها بطرق مختلفة إليك مجموعة وصفات مختلفة للمكرونة تناسب كل الأذواق — من السريع اليومي إلى الفاخر اللذيذ:



1. مكرونة بالصلصة الحمراء (الكلاسيكية)

المكونات:

مكرونة مسلوقة

بصلة مفرومة

فص ثوم مهروس

صلصة طماطم أو عصير طماطم

ملح، فلفل، رشة سكر، زعتر

الطريقة:

شوّحي البصل والثوم في القليل من الزيت.

أضيفي صلصة الطماطم والتوابل واتركيها تغلي 10 دقائق.

أضيفي المكرونة المسلوقة وقلّبي حتى تتشرب الصلصة.



2. مكرونة بالجبنة (ماك آند تشيز)

المكونات:

مكرونة صغيرة (مثل بيني أو فيوزيلي)

زبدة ودقيق وحليب وجبنة شيدر

ملح، فلفل، رشة جوزة الطيب

الطريقة:

حضّري صوص أبيض (زبدة + دقيق + حليب).

أضيفي الجبنة حتى تذوب، ثم المكرونة المسلوقة.

يمكن إدخالها الفرن مع جبنة مبشورة على الوجه للتحمير.



3. مكرونة باللحم المفروم (بولونيز)

المكونات:

مكرونة سباجيتي

لحم مفروم

بصل، ثوم، صلصة طماطم

بهارات إيطالية، ملح، فلفل

الطريقة:

شوّحي اللحم مع البصل والثوم حتى ينضج.

أضيفي الصلصة والبهارات واتركيها تغلي.

قدّميها فوق المكرونة المسلوقة ورشّي جبن بارميزان.



4. مكرونة بصوص الكريمة والمشروم

المكونات:

مكرونة فيتوتشيني أو بنّي

مشروم شرائح

كريمة طهي، زبدة، ثوم، جبن بارميزان

الطريقة:

شوّحي المشروم والثوم في الزبدة.

أضيفي الكريمة والجبن حتى يتكاثف الصوص.

قلّبي المكرونة مع الصوص وقدّميها ساخنة.



5. مكرونة بالخضار

المكونات:

مكرونة ملونة أو عادية

خضار مشكل (جزر، فلفل، كوسة، بروكلي)

زيت زيتون، ثوم، رشة أوريجانو

الطريقة:

شوّحي الخضار في الزيت والثوم.

أضيفي المكرونة المسلوقة وتبّليها.

يمكن إضافة جبن فيتا أو قطع دجاج مسلوق حسب الرغبة.