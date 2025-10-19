5 طرق مختلفة لعمل المكرونة.. تناسب كل الأذواق

إذا كنتِ من عشاق المكرونة تودين تقديمها بطرق مختلفة إليك مجموعة وصفات مختلفة للمكرونة تناسب كل الأذواق — من السريع اليومي إلى الفاخر اللذيذ:
1. مكرونة بالصلصة الحمراء (الكلاسيكية)
المكونات:
مكرونة مسلوقة
بصلة مفرومة
فص ثوم مهروس
صلصة طماطم أو عصير طماطم
ملح، فلفل، رشة سكر، زعتر
الطريقة:
شوّحي البصل والثوم في القليل من الزيت.
أضيفي صلصة الطماطم والتوابل واتركيها تغلي 10 دقائق.
أضيفي المكرونة المسلوقة وقلّبي حتى تتشرب الصلصة.
2. مكرونة بالجبنة (ماك آند تشيز)
المكونات:
مكرونة صغيرة (مثل بيني أو فيوزيلي)
زبدة ودقيق وحليب وجبنة شيدر
ملح، فلفل، رشة جوزة الطيب
الطريقة:
حضّري صوص أبيض (زبدة + دقيق + حليب).
أضيفي الجبنة حتى تذوب، ثم المكرونة المسلوقة.
يمكن إدخالها الفرن مع جبنة مبشورة على الوجه للتحمير.
3. مكرونة باللحم المفروم (بولونيز)
المكونات:
مكرونة سباجيتي
لحم مفروم
بصل، ثوم، صلصة طماطم
بهارات إيطالية، ملح، فلفل
الطريقة:
شوّحي اللحم مع البصل والثوم حتى ينضج.
أضيفي الصلصة والبهارات واتركيها تغلي.
قدّميها فوق المكرونة المسلوقة ورشّي جبن بارميزان.
4. مكرونة بصوص الكريمة والمشروم
المكونات:
مكرونة فيتوتشيني أو بنّي
مشروم شرائح
كريمة طهي، زبدة، ثوم، جبن بارميزان
الطريقة:
شوّحي المشروم والثوم في الزبدة.
أضيفي الكريمة والجبن حتى يتكاثف الصوص.
قلّبي المكرونة مع الصوص وقدّميها ساخنة.
5. مكرونة بالخضار
المكونات:
مكرونة ملونة أو عادية
خضار مشكل (جزر، فلفل، كوسة، بروكلي)
زيت زيتون، ثوم، رشة أوريجانو
الطريقة:
شوّحي الخضار في الزيت والثوم.
أضيفي المكرونة المسلوقة وتبّليها.
يمكن إضافة جبن فيتا أو قطع دجاج مسلوق حسب الرغبة.