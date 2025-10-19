قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غلق قاعة توت عنخ آمون استعدادا لنقل المقتنيات للمتحف المصري الكبير غدا
إجراء تحليل DNA للمتـ.هم بقتل زميله وتقطيعه بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأرصاد تكشف مفاجأة عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
ياسين منصور يكشف عن علاقته بـ خالد مرتجي وخطة إنشاء فروع للأهلي خارج البلاد
استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك وفيريرا يوافق على الرحيل
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد
ياسين منصور يكشف سرا عن موقف الخطيب من الترشح لانتخابات الأهلي
بالأسماء.. الرئيس السيسي يكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر
ياسين منصور : عملى الخاص حرمنى من الترشح لخدمة الأهلي
الإسماعيلي يعلن فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات ..تفاصيل
استشهاد 10 وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات منذ الصباح
وزير الداخلية الفرنسي: عملية سرقة اللوفر استغرقت 7 دقائق ونفذها فريق محترف
مرأة ومنوعات

5 طرق مختلفة لعمل المكرونة.. تناسب كل الأذواق

المكرونة
المكرونة
ريهام قدري

إذا كنتِ من عشاق المكرونة تودين تقديمها بطرق مختلفة إليك مجموعة وصفات مختلفة للمكرونة تناسب كل الأذواق — من السريع اليومي إلى الفاخر اللذيذ:
 

 1. مكرونة بالصلصة الحمراء (الكلاسيكية)
المكونات:
مكرونة مسلوقة
بصلة مفرومة
فص ثوم مهروس
صلصة طماطم أو عصير طماطم
ملح، فلفل، رشة سكر، زعتر
الطريقة:
شوّحي البصل والثوم في القليل من الزيت.
أضيفي صلصة الطماطم والتوابل واتركيها تغلي 10 دقائق.
أضيفي المكرونة المسلوقة وقلّبي حتى تتشرب الصلصة.
 

 2. مكرونة بالجبنة (ماك آند تشيز)
المكونات:
مكرونة صغيرة (مثل بيني أو فيوزيلي)
زبدة ودقيق وحليب وجبنة شيدر
ملح، فلفل، رشة جوزة الطيب
الطريقة:
حضّري صوص أبيض (زبدة + دقيق + حليب).
أضيفي الجبنة حتى تذوب، ثم المكرونة المسلوقة.
يمكن إدخالها الفرن مع جبنة مبشورة على الوجه للتحمير.
 

 3. مكرونة باللحم المفروم (بولونيز)
المكونات:
مكرونة سباجيتي
لحم مفروم
بصل، ثوم، صلصة طماطم
بهارات إيطالية، ملح، فلفل
الطريقة:
شوّحي اللحم مع البصل والثوم حتى ينضج.
أضيفي الصلصة والبهارات واتركيها تغلي.
قدّميها فوق المكرونة المسلوقة ورشّي جبن بارميزان.
 

 4. مكرونة بصوص الكريمة والمشروم
المكونات:
مكرونة فيتوتشيني أو بنّي
مشروم شرائح
كريمة طهي، زبدة، ثوم، جبن بارميزان
الطريقة:
شوّحي المشروم والثوم في الزبدة.
أضيفي الكريمة والجبن حتى يتكاثف الصوص.
قلّبي المكرونة مع الصوص وقدّميها ساخنة.
 

 5. مكرونة بالخضار
المكونات:
مكرونة ملونة أو عادية
خضار مشكل (جزر، فلفل، كوسة، بروكلي)
زيت زيتون، ثوم، رشة أوريجانو
الطريقة:
شوّحي الخضار في الزيت والثوم.
أضيفي المكرونة المسلوقة وتبّليها.
يمكن إضافة جبن فيتا أو قطع دجاج مسلوق حسب الرغبة.

