استبعاد عدد من لاعبي الزمالك من صرف المستحقات.. ومحمد السيد أبرزهم

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة استبعدت عددًا من لاعبي الفريق من قائمة من صرفت لهم المستحقات المالية مؤخرًا، رغم صرف جزء من مستحقات باقي اللاعبين من قيمة القرض الذي حصل عليه النادي مؤخرًا والبالغ 100 مليون جنيه.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك اتخذت هذا القرار في إطار إجراءات تنظيمية داخلية يجري تنفيذها بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بهدف إعادة ضبط المنظومة المالية داخل الفريق الأول.

وأضاف أن من بين اللاعبين الذين لم تصرف لهم مستحقاتهم محمد السيد، لاعب الفريق الشاب، مشيرًا إلى أن الملف المالي للاعب مرتبط حاليًا بموقفه من تجديد عقده مع النادي.

وأشار المصدر إلى أن مفاوضات التجديد بين الطرفين تشهد تعثرًا خلال الساعات الأخيرة بسبب بعض الخلافات المتعلقة بالقيمة المالية في العقد الجديد.