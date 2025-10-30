قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«حزب الله»: عدوان الاحتلال على لبنان يتم بشراكة وتواطؤ أمريكي
الغندور يطرح سؤالا لجماهير الزمالك ويعد الفائز بجائزة
شاهد | تطوير منطقة أهرامات الجيزة
أحمد موسى: سوريا تحتاج 30 عاما لتنفذ ربع التطور الحاصل في مصر
إجراء جديد في انتخابات الأهلي بـ فروعه المختلفة
أستاذ قانون دولي يحذر: الفاشر تشهد إبادة جماعية عاجلة
موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة
اليونان تواجه أخطر أزمة ديموغرافية في تاريخها الحديث.. تفاصيل
أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء للمشاركة في انتخابات الأهلي.. غدا
مصر تحصد لقب وكأس البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي برصيد 14 ميدالية
«جوتيريش» يحث الأطراف السودانية على التفاوض وإنهاء مُعاناة المدنيين
5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإعلان في يناير.. الزمالك يحسم صفقة سوبر

حامد حمدان
حامد حمدان
يسري غازي

كشف الإعلامي عمرو الدرديري موعد الإعلان عن صفقة إنتقال الفلسطيني حامد حمدان نجم فريق بتروجيت إلي صفوف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك.



قال الإعلامي عمرو الدرديري عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: الزمالك يسدد خمسة مليون جنيه لنادي بتروجيت في صفقة انتقال الفلسطيني حامد حمدان للزمالك بشكل نهائي في يناير القادم.

أضاف الإعلامي عمرو الدرديري: الفلسطيني حامد حمدان أصبح لاعباً رسيماً في نادي الزمالك وسيتم الإعلان عن الصفقة في أول يناير القادم.
 


بتروجيت يكشف تفاصيل صفقة الزمالك
 


كشف محمد أيمن عضو مجلس إدارة نادي بتروجيت عن تفاصيل جديدة فى مفاوضات نادي الزمالك لـ الحصول على خدمات حامد حمدان نجم الفريق البترولي في الميركاتو الشتوي خلال فترة انتقالات يناير لـ للاعبين.
 
وقال محمد أيمن عضو مجلس إدارة نادي بتروجيت عبر تصريحات تلفزيونية: انتقال حامد حمدان لنادي الزمالك الفترة الجايه؟ كان في مفاوضات مع الزمالك قبل بدايه الموسم وتوقفت.وتابع محمد أيمن : لكن أنا قولت سابقاً المفاوضات توقفت عند إتفاق مبدئي بانتقاله لنادي الزمالك في يناير القادم.وأضاف محمد أيمن: لكن الموضوع واقف بقاله فتره ووارد يتفتح خلال الفترة المقبلة لانتقاله إلى نادي الزمالك في يناير القادم.واستطرد محمد أيمن: هل هنزود عن المبلغ اللي كنا طالبينه من الزمالك قبل كده؟ لا مظنش هنغير اتفاقنا من الناحيه المالية لكن ممكن آلية التنفيذ هي اللي تختلف. 
 


وواصل محمد أيمن: بمعنى؟ بوضوح يعني مصر كلها عارفه أن في أزمة مالية في الزمالك.. فاحنا لازم نضمن مصلحة النادي من ناحيه التزامه المالي في التسديد .. الرقم نفسه مش هيختلف لكن آلية التنفيذ هتختلف.
 


واختتم محمد أيمن حديثه قائلا: مش عايز اتكلم في تفاصيل ولا شكل معين لان ده مش قراري لوحدي ده قرار مجلس الإدارة ولازم نجتمع وناخد قرار جماعي في ملف انتقال حامد حمدان إلي صفوف نادي الزمالك.

 

الزمالك حامد حمدان بتروجيت الدوري الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الشناوي

رضا عبد العال يفتح النار على محمد الشناوي: أول مرة نشوف المهازل دي

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

دار الإفتاء توضح حكم عدة المطلقة رجعيا إذا توفي زوجها أثناء العدة

أوقاف لبحيرة تنظم ندوة توعوية

«صحح مفاهيمك».. أوقاف البحيرة تنظّم ندوات توعوية حول خطورة التنمر بمدارس المحافظة

مجمع البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية يعقد الليلة اللقاء الـ 33 من مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد