الإعلان في يناير.. الزمالك يحسم صفقة سوبر

كشف الإعلامي عمرو الدرديري موعد الإعلان عن صفقة إنتقال الفلسطيني حامد حمدان نجم فريق بتروجيت إلي صفوف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك.





قال الإعلامي عمرو الدرديري عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: الزمالك يسدد خمسة مليون جنيه لنادي بتروجيت في صفقة انتقال الفلسطيني حامد حمدان للزمالك بشكل نهائي في يناير القادم.



أضاف الإعلامي عمرو الدرديري: الفلسطيني حامد حمدان أصبح لاعباً رسيماً في نادي الزمالك وسيتم الإعلان عن الصفقة في أول يناير القادم.





بتروجيت يكشف تفاصيل صفقة الزمالك





كشف محمد أيمن عضو مجلس إدارة نادي بتروجيت عن تفاصيل جديدة فى مفاوضات نادي الزمالك لـ الحصول على خدمات حامد حمدان نجم الفريق البترولي في الميركاتو الشتوي خلال فترة انتقالات يناير لـ للاعبين.



وقال محمد أيمن عضو مجلس إدارة نادي بتروجيت عبر تصريحات تلفزيونية: انتقال حامد حمدان لنادي الزمالك الفترة الجايه؟ كان في مفاوضات مع الزمالك قبل بدايه الموسم وتوقفت.وتابع محمد أيمن : لكن أنا قولت سابقاً المفاوضات توقفت عند إتفاق مبدئي بانتقاله لنادي الزمالك في يناير القادم.وأضاف محمد أيمن: لكن الموضوع واقف بقاله فتره ووارد يتفتح خلال الفترة المقبلة لانتقاله إلى نادي الزمالك في يناير القادم.واستطرد محمد أيمن: هل هنزود عن المبلغ اللي كنا طالبينه من الزمالك قبل كده؟ لا مظنش هنغير اتفاقنا من الناحيه المالية لكن ممكن آلية التنفيذ هي اللي تختلف.





وواصل محمد أيمن: بمعنى؟ بوضوح يعني مصر كلها عارفه أن في أزمة مالية في الزمالك.. فاحنا لازم نضمن مصلحة النادي من ناحيه التزامه المالي في التسديد .. الرقم نفسه مش هيختلف لكن آلية التنفيذ هتختلف.





واختتم محمد أيمن حديثه قائلا: مش عايز اتكلم في تفاصيل ولا شكل معين لان ده مش قراري لوحدي ده قرار مجلس الإدارة ولازم نجتمع وناخد قرار جماعي في ملف انتقال حامد حمدان إلي صفوف نادي الزمالك.



