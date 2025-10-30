5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك

كشف الإعلامي عمروالدرديري عن أنتقال حامد حمدان إلى الزمالك بشكل نهائي في يناير القادم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الدرديري:الزمالك يسدد خمسة مليون جنيه لنادي بتروجيت في صفقة انتقال حامد حمدان للزمالك بشكل نهائي في يناير القادم.

و تابع :حامد حمدان أصبح لاعباً رسيماً في نادي الزمالك وسيتم الإعلان عن الصفقة في اول يناير القادم.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري اليوم.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

وتقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.



وحصد نادي الزمالك 18 نقطة في الدوري بعدما خاض 10 مباريات.

بينما حصد البنك الأهلي 14 نقطة في الدوري، بعدما خاض 10 مباريات

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت مباراة الزمالك والبنك الأهلي.