طلب عاجل من الرئيس اللبناني لقائد الجيش بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على بليدا
9 غيابات للأبيض.. موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
طفلتان تهزمان السرطان بالألوان..ميرفت وشروق تحوّلان رحلة العلاج إلى لوحات أمل
5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري
بيراميدز يخشى مفاجآت التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا
رياضة

5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك

ميرنا محمود

كشف الإعلامي  عمروالدرديري عن أنتقال حامد حمدان إلى الزمالك بشكل نهائي في يناير القادم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الدرديري:الزمالك يسدد خمسة مليون جنيه لنادي بتروجيت في صفقة انتقال حامد حمدان للزمالك بشكل نهائي في يناير القادم.

و تابع :حامد حمدان أصبح لاعباً رسيماً في نادي الزمالك وسيتم الإعلان عن الصفقة في اول يناير القادم.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري اليوم.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي
وتقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.


وحصد نادي الزمالك 18 نقطة في الدوري بعدما خاض 10 مباريات.

بينما حصد البنك الأهلي 14 نقطة في الدوري، بعدما خاض 10 مباريات

وتذاع المباراة عبر  قناة أون سبورت مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 300 ألف سلة غذائية وألف طن مواد بترولية عبر قافلة «زاد العزة»

وزير الكهرباء وسفير الهند

وزير الكهرباء يستقبل سفير الهند لتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتجددة

الدكتور نعمة عابد

الصحة العالمية: مصر رائدة في مجال التطوير الصحي وتخطو خطوات ثابتة نحو التعزيز والتقدم

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

