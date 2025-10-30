جمال الغندور: آدم الكايد خارج حسابات الزمالك في السوبر المصري

أكد الحكم الدولي السابق جمال الغندور أن آدم الكايد، لاعب نادي الزمالك، لن يتمكن من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقرر انطلاقها يوم 6 نوفمبر المقبل في الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الغندور، أن اللاعب الفلسطيني يعاني من مزق في عضلة السمانة، مشيرًا إلى أن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها اللاعب أثبتت عدم جاهزيته للمشاركة في البطولة.

وأضاف الغندور أن الجهاز الطبي في الزمالك قرر استبعاد اللاعب من حسابات السوبر لتجنب تفاقم الإصابة، مؤكدًا أن عودته للملاعب ستكون بعد استكمال البرنامج العلاجي المحدد له.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم 6 نوفمبر على ملعب آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المصري، وسط طموحات كبيرة من الفريق الأبيض لحصد اللقب.