موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي بالدوري

يستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لاستعادة نغمة الانتصارات ومواصلة الزحف نحو المربع الذهبي.

وتُقام المباراة على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة ينتظرها عشاق القلعة البيضاء بشغف كبير.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس 1، حيث يتولى التعليق على اللقاء أحد أبرز معلقي القناة في بث حي ومباشر على الهواء.

ويدخل الزمالك اللقاء بهدف تحقيق الفوز وتحسين موقعه في جدول الترتيب، بينما يسعى البنك الأهلي إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد كبار الدوري من أجل الابتعاد عن مناطق الخطر.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبدالمجيد – محمد إسماعيل – محمود بنتايج

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد

خط الهجوم: خوان بيزيرا – عدي الدباغ – شيكو بانزا

ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا إلى الظهور بأداء متوازن هجوميًا ودفاعيًا، مع استغلال الحالة الفنية المميزة التي يعيشها بعض لاعبيه، خاصة في الخط الأمامي، أملاً في تحقيق النقاط الثلاث قبل توقف الدوري الدولي المرتقب.