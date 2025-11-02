خالد الغندور: زيزو ضيع الـ 3 نقاط للأهلي

علق الإعلامي خالد الغندور على إهدار أحمد سيد زيزو ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 90+5 من عمر اللقاء لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "زيزو جاب ضربة جزاء زيزو شاط ضربة الجزاء زيزو ضيع ضربة الجزاء وضيع ال٣ نقط".

حسم التعادل السلبي مواجهة النادي الأهلي والنادي المصري، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة سيطرة من جانب النادي الأهلي على مجريات اللقاء وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة لتسجيل هدف التقدم ولكن محمود حمدي حارس المصري تصدى لأكثر من فرصة منها انفراد تام من أمام جراديشار.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 23 ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، ورفع المصري رصيده للنقطة 20 ليحتل المركز الخامس.