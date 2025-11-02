أحمد دويدار عن مباراة الأهلي والمصري: أفضل ماتش للأحمر

علق أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق على أداء الفريق الأحمر أمام النادي المصري في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، مشيدًا بأداء لاعبي الأهلي.

وكتب دويدار عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “افضل ماتش للنادي الاهلي هذا الموسم امام المصري ونجوم الماتش باهر المحمدي ومحمود حمدي وللعلم زيزو وهوه داخل يشوط ضربة جزاء عارف انها هضيع الدوري لسه طويل والزمالك في المنافسة وبيراميدز فريق متكامل”.

مباراة الأهلي والنادي المصري

وحسم التعادل السلبي مواجهة النادي الأهلي والنادي المصري، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري الممتاز.