الدردير يستفز جماهير الأهلي بسبب زيزو

انتقد الناقد الرياضي عمرو الدردير أداء اللاعب أحمد سيد زيزو مع القلعة الحمراء.

أداء زيزو

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"عايزني أتكلم كورة من غير تحفيل ولا القصص دي؟ ماشي يا سيدي.

سؤال: تقدر تقولي إيه الإضافة الفنية اللي أفاد بيها الأهلي من أول ما اتعاقد معاه؟

طب فنيًا، هل حاسس بفرق بينه وبين عبد القادر أو الشحات وغيرهم؟

سؤال تاني: هو هيبقى كابوسي بأمارة إيه، وأنا شايفه مش بيقدملك أي جديد؟ وحتى الحاجة اللي كان مميز فيها زمان وهو عندي في الزمالك، افتقدها لما راحلك — “ضربات الجزاء”.

روق كده واحسبها بالعقل، ده ٧٠٪ من مساهماته الموسم ده كانت قدام فريق واحد بينافس على الهبوط".

بشير التابعي: زيزو يتعرض لضغط رهيب

وكان قد أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي، يعيش واحدة من أصعب فتراته الكروية بسبب الضغط الكبير الذي يتعرض له داخل وخارج الملعب، مشيرًا إلى أن تلك الضغوط قد تدفع أي لاعب إلى فقدان تركيزه.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" إن إهدار زيزو لركلة الجزاء أمام المصري أمر طبيعي في ظل الحالة النفسية التي يمر بها.

وتابع: “اللاعب يتعرض لضغط رهيب قد يجعله يبطل كرة، وكنت أتمنى أن يسجل الركلة حتى لا يوضع في موقف صعب أمام الجماهير”.

وأضاف أن أحمد عبدالقادر بدوره يعيش حالة مشابهة، ويحاول تقديم كل ما لديه من أجل استعادة مكانه في التشكيل الأساسي، إلا أن الإفراط في الحماس قد يؤثر على قراراته داخل الملعب.

وأكد التابعي أن المدرب ييس توروب اختار التشكيل الأفضل في مواجهة المصري، لكن الفريق لم يكن موفقًا في إنهاء الفرص، مشيرًا إلى أن الأهلي يمتلك مقومات كبيرة، لكنه بحاجة إلى مزيد من الثقة والهدوء أمام المرمى.

وعن السوبر المصري، أكد أن الأهلي سيعاني في بطولة السوبر المصري المقبلة بالإمارات، إلا أن الأداء سيختلف كثيرًا عن مباريات الدوري، متوقعًا أن يظهر الفريق بوجه أكثر قوة وتنظيمًا في ظل الرغبة الكبيرة لتعويض النتائج الأخيرة.