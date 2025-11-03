قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 20 أشخاص وإصابة 320 آخرين في زلزال بأفغانستان
أمطار على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء
جوجل تتفوق على آبل.. أندرويد يحظر 10 مليارات محاولة احتيال شهريا
تجديد البطاقة الشخصية للمصريين بالخارج.. الخطوات والمستندات المطلوبة
شاهد.. عقد المقابلات الشخصية لمعلمي التربية الرياضية المرشحين للعمل في مدارس STEM
دعاء المطر للرزق والبركة مستجاب.. ردده الآن أبواب السماء مفتوحة
بسبب سرعة الرياح.. إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر
نورهان تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: راجل خاين وعلاقاته كتير
أخبار التوك شو| أحمد موسى يدعو لتدريس اللغة المصرية القديمة بالمدارس.. ويوسف القعيد: نجيب محفوظ له تلاميذ كثر وتجربته لا تتكرر
فرصة لتفاعل طلاب المدارس مع تاريخنا|اتحاد أمهات مصر يشيد بإطلاق منصة رحلة
حكم الزواج من حفيدة الزوجة المتوفاة المدخول بها.. الإفتاء توضح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الدردير يستفز جماهير الأهلي بسبب زيزو

زيزو
زيزو
باسنتي ناجي

انتقد الناقد الرياضي عمرو الدردير أداء اللاعب أحمد سيد زيزو مع القلعة الحمراء.

أداء زيزو 

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"عايزني أتكلم كورة من غير تحفيل ولا القصص دي؟ ماشي يا سيدي.

سؤال: تقدر تقولي إيه الإضافة الفنية اللي أفاد بيها الأهلي من أول ما اتعاقد معاه؟

طب فنيًا، هل حاسس بفرق بينه وبين عبد القادر أو الشحات وغيرهم؟

سؤال تاني: هو هيبقى كابوسي بأمارة إيه، وأنا شايفه مش بيقدملك أي جديد؟ وحتى الحاجة اللي كان مميز فيها زمان وهو عندي في الزمالك، افتقدها لما راحلك — “ضربات الجزاء”.

روق كده واحسبها بالعقل، ده ٧٠٪ من مساهماته الموسم ده كانت قدام فريق واحد بينافس على الهبوط".

بشير التابعي: زيزو يتعرض لضغط رهيب

وكان قد أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي، يعيش واحدة من أصعب فتراته الكروية بسبب الضغط الكبير الذي يتعرض له داخل وخارج الملعب، مشيرًا إلى أن تلك الضغوط قد تدفع أي لاعب إلى فقدان تركيزه.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  " cbc":" إن إهدار زيزو لركلة الجزاء أمام المصري أمر طبيعي في ظل الحالة النفسية التي يمر بها.

وتابع: “اللاعب يتعرض لضغط رهيب قد يجعله يبطل كرة، وكنت أتمنى أن يسجل الركلة حتى لا يوضع في موقف صعب أمام الجماهير”.

وأضاف أن أحمد عبدالقادر بدوره يعيش حالة مشابهة، ويحاول تقديم كل ما لديه من أجل استعادة مكانه في التشكيل الأساسي، إلا أن الإفراط في الحماس قد يؤثر على قراراته داخل الملعب.

وأكد التابعي أن المدرب ييس توروب اختار التشكيل الأفضل في مواجهة المصري، لكن الفريق لم يكن موفقًا في إنهاء الفرص، مشيرًا إلى أن الأهلي يمتلك مقومات كبيرة، لكنه بحاجة إلى مزيد من الثقة والهدوء أمام المرمى.

وعن السوبر المصري، أكد أن الأهلي سيعاني في بطولة السوبر المصري المقبلة بالإمارات، إلا أن الأداء سيختلف كثيرًا عن مباريات الدوري، متوقعًا أن يظهر الفريق بوجه أكثر قوة وتنظيمًا في ظل الرغبة الكبيرة لتعويض النتائج الأخيرة.

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

خوان بيزيرا

تفاصيل إصابة خوان بيزيرا نجم الزمالك

صورة من اللقاء

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم

زامير

فضيحة تهز جيش الاحتلال.. زامير يتحرك لتعيين مدعٍ عام جديد

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

إلهام شاهين وليلى علوي ولبلبة في جولة بشوارع نيويورك ..شاهد

إلهام شاهين وليلى علوي ولبلبة في جولة بشوارع نيويورك ..شاهد

روبي

روبي تلفت الأنظار بإطلالة جريئة بالأسود

النجمة شيرين رضا و النجمة ياسمين عبد العزيز

شيرين رضا تنضم إلى ياسمين عبد العزيز في مسلسل وننسى اللي كان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

