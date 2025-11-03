موقف مدرب الأهلي بعد التعادل السلبي أمام المصري.. مفاجأة

كشف الإعلامي أحمد حسن عن موقف ييس توروب مدرب الأهلي الجديد بعدما حسم التعادل السلبي مواجهة النادي الأهلي والنادي المصري، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري الممتاز.

موقف مدرب الأهلي

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خاص.. ييس توروب قام بتعنيف لاعبي الأهلي داخل أوضة اللبس بعد لقاء المصري بسبب إهدار الفرص".

عقوبات لاعبي القلعة الحمراء

وكان قد كشف الإعلامي ونجم منتخب مصر السابق أحمد حسن، عن تفاصيل العقوبات التي فُرضت على لاعب الأهلي بعد التعادل السلبي أمام المصري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “عقوبات مالية ضد لاعبي الأهلي بسبب التعادل الثاني على التوالي”.

وأهدر زيزو ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 90+5 من عمر اللقاء لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة سيطرة من جانب النادي الأهلي على مجريات اللقاء وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة لتسجيل هدف التقدم ولكن محمود حمدي حارس المصري تصدى لأكثر من فرصة منها انفراد تام من أمام جراديشار.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 23 ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، ورفع المصري رصيده للنقطة 20 ليحتل المركز الخامس.