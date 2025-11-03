قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الشباب والتعليم العالي تنفذان ندوة توعوية حول طرق التعامل مع المسنين

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نُفذ مكتب فن إدارة الحياة التابع للإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير بوزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهره قام بتنظيم ندوة توعوية بعنوان"طرق التعامل مع المسنين".

استهدفت الندوة أكثر من 400 طالب وطالبه، وهدفت الندوة إلى رفع مستوى الوعي لدى الشباب بأهمية احترام كبار السن، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، والتعامل معهم بالأساليب الصحيحة التي تراعي احتياجاتهم الجسدية والعاطفية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً ببرامج التوعية النفسية، انطلاقاً من دورها في بناء شخصية الشباب المتكاملة، مشيراً إلى أن مثل هذه البرامج تساهم في دعم الصحة النفسية كأحد محاور التنمية البشرية التي تتبناها الدولة المصرية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي يعكس تكامل الجهود الحكومية في بناء وعي طلاب الجامعات وتزويدهم بالمعارف والمهارات الحياتية التي تساعدهم على مواجهة التحديات المختلفة بثقة واتزان، مشدداً على أهمية استمرار البرامج والأنشطة وهذه الفعاليات التوعوية التي ينفذها مكتب فن إدارة الحياة، والهادفة إلى تعزيز الوعي الأسري وترسيخ قيم الحوار والتفاهم داخل الأسرة المصرية وضرورة تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ قيم الرحمة والتواصل الإنساني بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.

وزارة الشباب والرياضة مكتب فن إدارة الحياة وزارة التعليم العالي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف صبحي

