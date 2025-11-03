إبراهيم عبد الجواد يعلق على التعادل السلبي للقلعة الحمراء.. تفاصيل

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي التعادل السلبي القلعة الحمراء أمام المصري البورسعيدي.

تعثر جديد للأهلي

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"تعثر جديد للقلعة الحمراء!,الأهلي يكتفي بالتعادل السلبي أمام المصري البورسعيدي 0-0 في الدوري المصري، ليواصل نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي ".

وحسم التعادل السلبي مواجهة النادي الأهلي والنادي المصري، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وأهدر زيزو ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 90+5 من عمر اللقاء لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة سيطرة من جانب النادي الأهلي على مجريات اللقاء وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة لتسجيل هدف التقدم ولكن محمود حمدي حارس المصري تصدى لأكثر من فرصة منها انفراد تام من أمام جراديشار.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 23 ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، ورفع المصري رصيده للنقطة 20 ليحتل المركز الخامس.