الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 من ركابه بطريق إسكندرية الصحراوى
7 سنن مهجورة حرص عليها رسول الله عند نزول المطر.. هل تعرفها؟
الخارجية: قلقون إزاء تردي الأوضاع الإنسانية في الفاشر
صادرات الصناعات الكيماوية تتخطى 6.8 مليار دولار بنمو 10% خلال 9 أشهر من 2025
مدبولي: مصر تنفذ مشروعًا قوميًا للصوامع لزيادة السعة التخزينية للقمح في 17 محافظة
زلزال أفغانستان يتسبب في أضرار جسيمة بمسجد مزار شريف الأزرق.. فيديو
رئيس الوزراء: الصراعات تحرم الشعوب من حقوقها الأساسية.. ومجاعة غزة أبرز شاهد
مصابون في قصف بمسيرة إسرائيلية وتكثيف لإطلاق النار قبالة سواحل غزة
إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالزقازيق
رئيس الوزراء: مصر تخطط لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة
مهلة نزع سلاح حزب الله تقترب.. تصاعد القلق في إسرائيل ولبنان
إبراهيم عبد الجواد يعلق على التعادل السلبي للقلعة الحمراء.. تفاصيل

باسنتي ناجي

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي التعادل السلبي القلعة الحمراء أمام المصري البورسعيدي.

تعثر جديد للأهلي 

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"تعثر جديد للقلعة الحمراء!,الأهلي يكتفي بالتعادل السلبي أمام المصري البورسعيدي 0-0 في الدوري المصري، ليواصل نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي ".

وحسم التعادل السلبي مواجهة النادي الأهلي والنادي المصري، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وأهدر زيزو ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 90+5 من عمر اللقاء لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة سيطرة من جانب النادي الأهلي على مجريات اللقاء وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة لتسجيل هدف التقدم ولكن محمود حمدي حارس المصري تصدى لأكثر من فرصة منها انفراد تام من أمام جراديشار.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 23 ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، ورفع المصري رصيده للنقطة 20 ليحتل المركز الخامس.

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

