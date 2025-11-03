مراد مكرم: منطقيا نهائي السوبر بين الأهلي وبيراميدز

شارك الفنان مراد مكرم منشوراً بشأن نهائي السوبر المصري بعد مبارايات أمس، الأهلي أمام المصري البورسعيدي والزمالك أمام طلائع الجيش.

نهائي السوبر

وكتب مراد مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كده منطقيا نهائي السوبر بين الاهلي و بيراميدز".

تراجع مستوي الاهلي

وكان قد علق الإعلامي أمير هشام، على سبب تراجع مستوى النادي الأهلي خلال الموسم الحالي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أمير هشام عبر فيسبوك: "الأهلي طول عمره معروف بلعبه الجماعي، لكن من بداية الموسم ده الأداء بقى فردي بشكل واضح، وده مأثر على شكل الفريق ككل، ده بخلاف العشوائية الواضحة جداً".

وحسم التعادل السلبي مواجهة النادي الأهلي والنادي المصري، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وأهدر زيزو ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 90+5 من عمر اللقاء لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة سيطرة من جانب النادي الأهلي على مجريات اللقاء وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة لتسجيل هدف التقدم ولكن محمود حمدي حارس المصري تصدى لأكثر من فرصة منها انفراد تام من أمام جراديشار.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 23 ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، ورفع المصري رصيده للنقطة 20 ليحتل المركز الخامس.