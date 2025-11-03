رفقة ابنته.. محمد صلاح في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شارك نجم ليفربول اللاعب محمد صلاح ، صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” خلال خاصية الأستوري.

وظهر مو صلاح ، في الصورة رفقة ابنتى الصغيرة، أثناء ممارستهما نشاط الرسم.

وإليكم الصورة:

أرقام محمد صلاح:

أضاف النجم المصري محمد صلاح ، رقما جديدا إلى سجله في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بعد هدفه أمام أستون فيلا.

وسجل صلاح هدفًا في مرمى أستون فيلا مساء أمس، السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة العاشرة من المسابقة، ليقود الريدز لفوز ثمين (2-0)، أوقف سلسلة الهزائم المحلية.

وأصبح في رصيد صلاح 276 مساهمة تهديفية مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، مقسمة إلى 188 هدفًا و88 تمريرة حاسمة، ليعادل بذلك الرقم المسجل باسم واين روني، صاحب أعلى رقم للاعب مع نادي واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

روني، الذي اعتزل اللعب، يمتلك أيضًا 276 مساهمة تهديفية (183 هدفًا و93 تمريرة حاسمة) مع مانشستر يونايتد.

ومع استمرار عقد صلاح مع ليفربول حتى نهاية موسم 2026-2027، يملك الهدّاف المصري فرصة الانفراد بالرقم، وربما يصبح أول لاعب في تاريخ الدوري يصل إلى 300 مساهمة تهديفية مع نادٍ واحد.