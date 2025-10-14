الأمر ليس مستحيلًا| شروط تأهل إيطاليا للمونديال بـ تصفيات أوروبا

منتخب إيطاليا الملقب بـ الآتزوري بعد خسارته أمام منتخب النرويج وتراجعه خلف إسرائيل في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك أصبح الموقف معقدًا بالنسبة لـ وضعية التأهل لـ المونديال لكن ليس مستحيلًا.



وحسب نظام تصفيات أوروبا المؤهلة لـ كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك يتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى المونديال بينما يخوض أصحاب المركز الثاني مباريات فاصلة.أما أصحاب المركز الثالث علي غرار ما يحدث مع منتخب إيطاليا ففرصة منتخب الآتزوري تعتمد على بطولة دوري الأمم الأوروبية فلو كانت المنتخبات التي تتقدمها في التصنيف قد تأهلت بالفعل إلى كأس العالم 2026 التي ستقام فى أمريكا وكندا والمكسيك أو إلى التصفيات من المركز الثاني فإن مقعدا إضافيا سيفتح أمام الآزوري في تصفيات الملحق المؤهلة لـ كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك.منتخب إيطاليا في الوت الراهن يحتل المركز السادس عشر في ترتيب دوري الأمم الأوروبية ما يعني أنه يحتاج أن تتأهل 10 منتخبات على الأقل قبلها ليتاح لها مكان في الملحق الحاسم بتصفيات أوروبا المؤهلة لـ كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك.ورغم صعوبة المهمة أمام منتخب إيطاليا إلا أن السيناريو يبقى ممكنا خاصة أن أغلب المنتخبات القوية في المراتب الأولى مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا والبرتغال وإنجلترا مرشحة للتأهل مباشرة.وإذا ما أنهي منتخب إيطاليا التصفيات الأوروبية المؤهلة لـ بطولة كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك في المركز الثالث خلف منتخبي النرويج وإسرائيل فسوف يتأهل الآتزوري للملحق فقط.