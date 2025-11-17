بعد فوزها برباعية على إيطاليا.. شوبير: النرويج بقالها 28 سنة ماوصلتش كاس عالم

‏

شارك الإعلامي أحمد شوبير منشورا جديدا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

وكتب شوبير :" هو ايه الجنان اللي ف الكوره ده النرويج بقيادة هالاند اللي سجل هدفين بتفوز علي ايطاليا 4/1 مع الرأفه!!؟؟؟ النرويج بقالها 28 سنه مشافوش نهائيات كاس العالم .. كرة القدم تظل مجنونة وجميلة وممتعة".

اكتسح منتخب النرويج نظيره إيطاليا، برباعية مقابل هدف، في إطار الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وجاء هدف إيطاليا عن طريق فرانشيسكو بيو في الدقيقة 11.

فيما جاءت رباعية النرويج عن طريق أنطونيو نوسا وإيرلينج هالاند (هدفين) ويورجن ستراند لارسن في الدقائق 63، 78، 79، 90+3.

وبهذه النتيجة، يتصدر منتخب النرويج الترتيب برصيد 24 نقطة ليتأهل لنهائيات كأس العالم، فيما يأتي منتخب إيطاليا في الوصافة برصيد 18 نقطة ليتأهل للملحق.