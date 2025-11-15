اسرائيل ترفض طلب رئيس وزراء النرويج لزيارة تل أبيب لهذا السبب

أفادت صحيفة DN النرويجية أن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غاير ستورا سعى لزيارة إسرائيل، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.

وقد أكدت إسرائيل هذه التفاصيل في تصريحات لموقع Ynet، فيما أقر ستورا نفسه الواقعة، موضحًا أنه كان يهدف إلى إجراء محادثات مع مسؤولين في المنطقة لبحث دور بلاده في إعادة إعمار غزة وفي المرحلة اللاحقة لجهود الإعمار.



ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إنه "لا يوجد ما يدفع للسماح له بزيارة إسرائيل في ضوء موقف النرويج خلال الحرب"، مضيفًا أنه سيكون لها دور في مرحلة ما بعد الحرب "ليس لرغبتنا في ذلك، بل لأن الولايات المتحدة تريد مشاركة النرويج في تمويل الإعمار".