تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في كأس السوبر المصري
الدباغ وعمرو ناصر في الهجوم .. تشكيل الزمالك أمام بيراميدز بكأس السوبر
أشرف صبحي: دعم الرئيس السيسي جعل مصر وجهة عالمية للبطولات الرياضية
أسعار العملات أمام الجنيه المصري الخميس 6 نوفمبر 2025
وضع مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة تحت إدارة الأوقاف
استبعاد محمد صبحي من قائمة الزمالك للقاء بيراميدز في السوبر
تحذير عالمي من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. هل ينقطع الإنترنت غدا؟
تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك بالسوبر المصري
ثمين الخيطان: إسرائيل تمنع إغاثة غزة .. وعليها الالتزام بقرارات العدل الدولية
الكشف عن شعار دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026
بطلب من 50 دولة.. جلسة في مجلس الأمن بشأن التطورات في الفاشر السودانية
16 يوما .. إغلاق شارع الأشراف بمصر القديمة
رياضة

سهام صالح عن إيرلينج هالاند: مهاجم متكامل بكل معنى الكلمة

هالاند
هالاند
يارا أمين

أشادت الإعلامية سهام صالح، بالمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، وبأدائه المميز.

وكتبت سهام صالح عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "هالاند الموسم دة مهاجم متكامل بكل معنى الكلمة".

وأشاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بالمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند بعد تألقه اللافت في فوز الفريق على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.

وسجل هالاند هدفين، بينما أحرز نيكولاس أورايلي الهدف الثالث للسيتي، في حين جاء هدف بورنموث الوحيد عن طريق تايلر آدامز.

وفي تصريحات لشبكة "بي بي سي سبورت"، قال جوارديولا: "دورنا هو صناعة الفرص لهالاند وتوفير التمريرات التي تمكنه من التسجيل. هو يدرك ذلك تمامًا، ونحن محظوظون بوجوده في الفريق".

وأضاف: "هالاند ليس فقط لاعبًا استثنائيًا، بل شخصية رائعة أيضًا، يتمتع بتواضع كبير، ومع الوقت سيصبح أفضل وأخطر أمام المرمى، أرقامه تتحدث عنه، إنها مذهلة بكل المقاييس".

ويواصل هالاند صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفًا بعد مرور 10 جولات، متفوقًا بفارق كبير عن أقرب منافسيه الذين يملكون 6 أهداف فقط.

يُذكر أن هذه الانطلاقة تُعد ثاني أفضل بداية تهديفية له في البريميرليج بعد موسم 2022-2023، حينما سجل 15 هدفًا في أول 10 مباريات بقميص مانشستر سيتي.

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

لجنة الضبط الجمركي

جمارك مطار الاسكندرية الدولي تضبط محاولة تهريب كميه من الأدوية البشرية

معرض القاهرة التجاري 2025

هيئة المعارض والمؤتمرات تفتتح معرض القاهرة التجاري 2025 تحت شعار "كل ما يخص البيت المصري"

المنوفي

الذكاء الاصطناعي على مائدة الاستثمار: حازم المنوفي يربط التكنولوجيا بتنمية الصناعات الغذائية

بالصور

الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع

قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري: القوات المسلحة حريصة على توعية الشباب المصرى بحجم التحديات الراهنة

صورة من الفاعليات
ظاهرة “دماغ الفشار”.. كيف تغيّر التكنولوجيا دماغك دون أن تشعر؟

معلومات قد لا تعرفها عن دماغ الفشار
مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

