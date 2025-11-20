قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
رياضة

حقيقة عروض يناير لضم تير شتيجن .. برشلونة يوضح الموقف

تير شتيجن
تير شتيجن
حمزة شعيب

ترددت خلال الأيام الماضية تقارير صحفية تفيد بأن نادي برشلونة تلقى عروضًا للتخلي عن حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

تقارير عن عرض من بشكتاش

ذكرت بعض المصادر أن نادي بشكتاش التركي تقدم بعرض لاستعارة تير شتيجن مع خيار الشراء مقابل 8 ملايين يورو، في خطوة تمنح الحارس الألماني فرصة للرحيل عن برشلونة وسط مخاوف تتعلق بمركزه في حراسة مرمى منتخب ألمانيا.

نفي رسمي للمعلومات

من جانبه، نفى الصحفي روجر توريلو من صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية صحة هذه الشائعات، مؤكّدًا أن برشلونة لم يتلق أي عروض رسمية للاستغناء عن تير شتيجن في الوقت الحالي.

موقف برشلونة الفني

لا يزال برشلونة ينتظر عودة تير شتيجن إلى كامل جاهزيته البدنية، ومع تعافيه وعودته للمشاركة الأساسية، من المتوقع أن تتواصل معه أندية أخرى خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

حتى ذلك الحين، يواصل خوان جارسيا الظهور كحارس أساسي للفريق، مع تواجد الحارس البولندي المخضرم فويتشيك تشيزني على دكة البدلاء.

صراع تير شتيجن على مركزه مع منتخب ألمانيا

يسعى تير شتيجن لتعزيز فرصه في الحفاظ على مكانه في منتخب ألمانيا، في ظل المنافسة مع الحارس باومان الذي قدّم أداءً مميزًا في المباريات الأخيرة، وحافظ على نظافة شباكه في أربع مباريات وساهم في تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم 2026.

برشلونة تير شتيجن الدوري الإسباني

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

سافيتش يكشف كواليس تجديد عقده مع الهلال ويعلّق على مواجهة النصر المنتظرة

الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل

يوسف المساكني

عودة المساكني… نجم الترجي يعود إلى بيته بعد 12 سنة من الغياب

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

