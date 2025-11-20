حقيقة عروض يناير لضم تير شتيجن .. برشلونة يوضح الموقف

ترددت خلال الأيام الماضية تقارير صحفية تفيد بأن نادي برشلونة تلقى عروضًا للتخلي عن حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

تقارير عن عرض من بشكتاش

ذكرت بعض المصادر أن نادي بشكتاش التركي تقدم بعرض لاستعارة تير شتيجن مع خيار الشراء مقابل 8 ملايين يورو، في خطوة تمنح الحارس الألماني فرصة للرحيل عن برشلونة وسط مخاوف تتعلق بمركزه في حراسة مرمى منتخب ألمانيا.

نفي رسمي للمعلومات

من جانبه، نفى الصحفي روجر توريلو من صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية صحة هذه الشائعات، مؤكّدًا أن برشلونة لم يتلق أي عروض رسمية للاستغناء عن تير شتيجن في الوقت الحالي.

موقف برشلونة الفني

لا يزال برشلونة ينتظر عودة تير شتيجن إلى كامل جاهزيته البدنية، ومع تعافيه وعودته للمشاركة الأساسية، من المتوقع أن تتواصل معه أندية أخرى خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

حتى ذلك الحين، يواصل خوان جارسيا الظهور كحارس أساسي للفريق، مع تواجد الحارس البولندي المخضرم فويتشيك تشيزني على دكة البدلاء.

صراع تير شتيجن على مركزه مع منتخب ألمانيا

يسعى تير شتيجن لتعزيز فرصه في الحفاظ على مكانه في منتخب ألمانيا، في ظل المنافسة مع الحارس باومان الذي قدّم أداءً مميزًا في المباريات الأخيرة، وحافظ على نظافة شباكه في أربع مباريات وساهم في تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم 2026.