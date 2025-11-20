إعلامي زملكاوي يدعم يحيى أبو الفتوح بعد تصريحاته المثيرة للجدل

وجه الإعلامي عمرو الدرديري رساله دعم ليحيى أبو الفتوح نائب رئيس نادي البنك الأهلي بعد تعرضه للنقد بسبب تصريحاته المسيئة للأهلي.

وكتب الدرديري عبر فيسبوك: كل الدعم للمحترم يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي.



اعتذار يحيى أبو الفتوح للأهلي

وقدم يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس نادي البنك الأهلي، اعتذاره للنادي الأهلي وجماهيره بعد تصريحاته المسيئة.

وكتب يحيى أبو الفتوح عبر حسابه على فيسبوك: "مداعبة غير مقصودة بالطبع بعد المباركة بكأس السوبر بين شخصين. كل الاعتذار والاحترام والتقدير للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة مع كل التقدير والاحترام لجميع الأندية وجماهيرها كما تعودت في كل مراحل حياتي".

وتابع: “هذا وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من قام بالتسجيل والنشر دون إذن حيث إنني لم اقصد الإساءة إلى جماهير الأهلي الغفيرة المحترمة”.