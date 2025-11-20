انتظام الدوليين في تدريبات الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا لخوض مباراة شبيبة القبائل ‏الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.‏

شهد المران انتظام اللاعبين الدوليين بالكامل، عقب نهاية فترة الأجندة الدولية، بعد انضمام مجموعة اللاعبين المشاركين مع ‏المنتخب الوطني في معسكره الأخير، وكذلك المجموعة التي شاركت في معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب، ‏بخلاف المحترفين بالفريق.‏

عقد ييس توروب، المدير الفني، محاضرة للاعبين، لمناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباريات القادمة، وعلى رأسها ‏مواجهة شبيبة القبائل التي تجمع الفريقين مساء السبت القادم في أولى مباريات دور المجموعات.‏

كان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد أن تخطى عقبة فريق إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف ‏ذهابًا وبنفس النتيجة في مباراة الإياب بدور الـ32.