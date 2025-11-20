انتظام الدوليين في تدريبات الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادًا لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.
شهد المران انتظام اللاعبين الدوليين بالكامل، عقب نهاية فترة الأجندة الدولية، بعد انضمام مجموعة اللاعبين المشاركين مع المنتخب الوطني في معسكره الأخير، وكذلك المجموعة التي شاركت في معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب، بخلاف المحترفين بالفريق.
عقد ييس توروب، المدير الفني، محاضرة للاعبين، لمناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباريات القادمة، وعلى رأسها مواجهة شبيبة القبائل التي تجمع الفريقين مساء السبت القادم في أولى مباريات دور المجموعات.
كان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد أن تخطى عقبة فريق إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف ذهابًا وبنفس النتيجة في مباراة الإياب بدور الـ32.