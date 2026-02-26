قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتأهلون إلى دور الـ16 من ملحق دوري أبطال أوروبا
إبراهيم عبد الجواد: أدم كايد يقترب من العودة أمام الاتحاد السكندري
ميدو جابر رجل مباراة المصري ومودرن سبورت في دوري نايل
تأجيل نظر دعوى مصطفى بكري ضد نبيه الوحش وحسين موسى لـ 3 مارس
فتحي سند : الزمالك محتاج معجزة عشان يكسب الدوري الموسم ده
رغم الخسارة من بتروجيت.. عبد الرحمن مجدي رجل مباراة الاتحاد في الدوري
أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا
الانضباط والتركيز سر الفوز .. تصريحات قوية من مدرب البنك الأهلي
أحمد موسى: وزارة الداخلية تنظم إفطارات جماعية رمضانية لتعزيز روح التضامن بين المواطنين
بشرى: ما اتعرضتش للخيانة الزوجية.. وكرامتي فوق كل شيء
تعليق مثير من هيثم فاروق على أداء الزمالك تحت قيادة معتمد جمال
بشرى: أرفض المساكنة.. ولو مؤمنة بيها مكنتش اتجوزت أكتر من مرة
برلمان

تأجيل نظر دعوى مصطفى بكري ضد نبيه الوحش وحسين موسى لـ 3 مارس

محمد الشعراوي

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر الدعوى المرفوعة من الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إلى جلسة 3-3-2026 للإعلان بالدعوى المدنية.

وكان النائب مصطفى بكري قد أقام دعوى سب وقذف ضد كل من نبيه الوحش وحسين موسى، حيث اتهمتهما النيابة باستخدام عبارات تتضمن سب وقذف وخدش للشرف والاعتبار عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكذلك تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات.

وتحقق حاليا نيابة استئناف القاهرة في عدد من البلاغات التي تقدم بها النائب مصطفى بكري ضد عدد من المتهمين بالسب والقذف في حقه.

النائب مصطفى بكري مجلس النواب البرلمان

