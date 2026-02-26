تأجيل نظر دعوى مصطفى بكري ضد نبيه الوحش وحسين موسى لـ 3 مارس

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر الدعوى المرفوعة من الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إلى جلسة 3-3-2026 للإعلان بالدعوى المدنية.

وكان النائب مصطفى بكري قد أقام دعوى سب وقذف ضد كل من نبيه الوحش وحسين موسى، حيث اتهمتهما النيابة باستخدام عبارات تتضمن سب وقذف وخدش للشرف والاعتبار عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكذلك تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات.

وتحقق حاليا نيابة استئناف القاهرة في عدد من البلاغات التي تقدم بها النائب مصطفى بكري ضد عدد من المتهمين بالسب والقذف في حقه.