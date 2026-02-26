رغم الخسارة من بتروجيت.. عبد الرحمن مجدي رجل مباراة الاتحاد في الدوري

حصد عبد الرحمن مجدي، لاعب الاتحاد السكندري، جائزة رجل المباراة؛ رغم خسارة فريقه أمام بتروجيت بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء اختيار عبد الرحمن مجدي؛ تقديرًا للأداء القوي الذي قدمه طوال شوطي المباراة، حيث شكّل مصدر الخطورة الأبرز على مرمى بتروجيت، وكان الأكثر نشاطًا في الشق الهجومي، سواء عبر المحاولات الفردية أو صناعة الفرص لزملائه.

ورغم عدم ترجمة هذه المحاولات إلى أهداف، فإن أرقامه الفردية من حيث المراوغات الناجحة والتمريرات المؤثرة عكست بصمة واضحة داخل أرض الملعب.

وبهذه النتيجة، تلقى الاتحاد السكندري خسارة جديدة في مشواره بالمسابقة، بينما نجح بتروجيت في اقتناص 3 نقاط ثمينة خارج ملعبه.

تشكيل الاتحاد السكندري خلال المباراة

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، مصطفى إبراهيم، عبد الرحمن جودة، كريم الديب

خط الوسط: سيفوري إيزاك، محمود دونجا، أحمد عاطف، يسري وحيد، عبد الرحمن مجدي

الهجوم: مابولولو

تشكيل بتروجت خلال المباراة

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمد دودو، أحمد بحبح، بركات حجاج، محمود شديد

خط الوسط: مصطفى البدري، أدهم حامد، مصطفى الجمل

خط الهجوم: بدر موسى، سياندي، شيكويدي