نجم برشلونة يقترب من الغياب عن الكلاسيكو بسبب الإصابة
طريقة التقديم فى حج الجمعيات الأهلية2025 ..الشروط والأوراق المطلوبة
فضل سورة الواقعة وقراءتها في صلاة الفجر.. أسرار لا يعرفها كثيرون
البحرين تدين تصديق الكنيست على ضم الضفة الغربية
نتائج ذهاب ثمن نهائي دوري مرتبط السلة للرجال.. فوز الأهلي والزمالك
أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها .. ابتعد عنها
عمرو أديب لـ الأهلي: أنتوا معاكم مصروف محمد صلاح علشان تجيبوه؟
منال سلامة: شقيقي شريف كان يحلم بأن يصبح مدير تصوير.. فيديو
فلسطين تبدأ العمل بالتوقيت الشتوي
تعرف على موعد فتح كوبرى الأزهر أمام حركة السيارات
الزمالك يحدد موعد سفره إلى الإمارات ويستفسر عن موقف دونجا في السوبر
توك شو

منال سلامة: شقيقي شريف كان يحلم بأن يصبح مدير تصوير.. فيديو

شريف سلامة
شريف سلامة
محمد شحتة

كشفت الفنانة منال سلامة، عن كواليس دخول شقيقها شريف سلامة إلى عالم التمثيل، مؤكدة أنه لم يكن في خططه الأصلية أن يصبح ممثلًا، بل كان حلمه الأول أن يكون مدير تصوير.

وقالت منال سلامة، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة صدى البلد، إنها كانت هي من قررت احتراف التمثيل منذ البداية، بينما كان شريف يتجه إلى الجانب التقني من الفن، موضحة: "شريف كان عايز يبقى مدير تصوير، وقدّم فعلًا في معهد السينما قسم تصوير، لكنه ما اتقبلش، فزعل جدًا وقتها".

وأضافت منال سلامة، أن زوجها المخرج عادل أديب لعب دورًا كبيرًا في تغيير مسار شريف الفني، إذ نصحه بالتقديم في قسم التمثيل بعد أن لاحظ موهبته وحضوره، قائلة: "قال له إنت شكلك حلو، وشاطر، وصوتك حلو، قدم تمثيل، ولو ما عجبكش ممكن بعدين تتدرب على التصوير وتبقى مدير تصوير.. وشريف حب اللعبة، وربنا كرمه الحمد لله، ونجح كممثل".

وتحدثت منال سلامة عن العلاقة القوية التي تجمعها بشقيقها، مؤكدة أنهما يشتركان في كثير من القيم التي تربّيا عليها داخل بيت واحد: "اتربينا في بيت كله حب واحترام، على طبلية أبويا، ماكانش عندنا سفرة، وكنا بنتجمع دائمًا على الفطار والغداء والعشاء، ودي حاجة لازم ترجع دلوقتي لأن لمّة العيلة مهمة جدًا".

وعن الشبه بينهما، قالت منال سلامة إنها أكثر عصبية من شريف، وتصف نفسها بأنها "نارية" لأنها من مواليد برج الحمل، بينما شريف من برج السرطان، وهو أكثر هدوءًا وحنانًا وكَرَمًا منها، مشيرة إلى أنهما يتشاركان في حب النظام والنظافة المفرطة، وهي صفة ورثاها عن والديهما: "عندنا وسواس قهري شوية في النظام، وده جاي من بابا وماما، اللي كانوا دايمًا يقولوا: تعاملوا مع الجماد كأنه كائن حي بيحس".

واختتمت منال حديثها بوصف شقيقها قائلة: "شريف برج السرطان، هادئ، كريم، وحنون، وجدع ورجل يحب عائلته، وشخص بيتوتي".
 

منال سلامة الفنانة منال سلامة شريف سلامة التمثيل تصوير

