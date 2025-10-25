قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم برشلونة يقترب من الغياب عن الكلاسيكو بسبب الإصابة
طريقة التقديم فى حج الجمعيات الأهلية2025 ..الشروط والأوراق المطلوبة
فضل سورة الواقعة وقراءتها في صلاة الفجر.. أسرار لا يعرفها كثيرون
البحرين تدين تصديق الكنيست على ضم الضفة الغربية
نتائج ذهاب ثمن نهائي دوري مرتبط السلة للرجال.. فوز الأهلي والزمالك
أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها .. ابتعد عنها
عمرو أديب لـ الأهلي: أنتوا معاكم مصروف محمد صلاح علشان تجيبوه؟
منال سلامة: شقيقي شريف كان يحلم بأن يصبح مدير تصوير.. فيديو
فلسطين تبدأ العمل بالتوقيت الشتوي
تعرف على موعد فتح كوبرى الأزهر أمام حركة السيارات
الزمالك يحدد موعد سفره إلى الإمارات ويستفسر عن موقف دونجا في السوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منال سلامة: ابنتي أميرة تواجه انتقادات غير منصفة رغم موهبتها.. فيديو

الفنانة منال سلامة
الفنانة منال سلامة
محمد شحتة

تحدثت الفنانة منال سلامة، بصراحة عن ابنتها أميرة أديب والهجوم الذي تتعرض له على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ابنتها تواجه انتقادات غير منصفة رغم أنها شابة موهوبة ومجتهدة صنعت مكانتها بنفسها دون أي دعم من عائلتها.

وأوضحت منال سلامة، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: "أميرة في سن معين وهي واجهة لجيلها، اللي في سنها بيحبوها جدًا، وشايفين إنها بتمثلهم، حتى الأمهات بيوقفوني ويقولوا لي: إحنا بنحب أميرة أوي، ونتمنى بناتنا يبقوا زيها، لأنها متربية ومثقفة وعندها موهبة".

وأضافت منال سلامة قائلة: "الناس بتوقفني أنا وباباها عشان يتصوروا معانا ويقولوا حضرتك مامة أميرة أديب؟ حضرتك بابا أميرة أديب؟ بعد العمر ده بيتصوروا معانا عشان بنتنا".

وعن تأثير الهجوم على أميرة، علّقت منال سلامة قائلة: "الناس بقت بلا قلب، من حقك ترفضني كفنانة أو ما تحبنيش، لكن مش لازم تغلط فيا أو تحسسني إنك عايز تهدّمني.. القرآن الكريم قال: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ)، يعني ما ينفعش تاخد بنتي بذنب عيلتها اللي ممكن تكون مختلف معاها أو ما بتحبهاش".

وتابعت منال سلامة، مؤكدة: "أميرة فعلاً بتحاسب على مشاريب عائلة أديب، وهذا واقع، لكن والله العظيم ثلاثة، ما في حد فينا ساعدها أو دعمها في البداية، بالعكس أنا كنت ضد دخولها مهنة الفن؛ لأنها مهنة قاسية جدًا رغم حبي واحترامي للفن، لكن كنت أتمنى لابنتي حياة أكثر هدوءًا، تكون فيها زوجة وأم فقط، بعيدًا عن التوتر والقلق اللي في المجال الفني".

وكشفت منال سلامة أن ابنتها تعاني من فرط حركة وتشتت انتباه (ADHD)، وهو ما تعتبره سر موهبتها وتعدد اهتماماتها، قائلة: "أميرة موهوبة جدًا، اللي عندهم (ADHD) بيكونوا متعددي المواهب، وهي فعلاً كذلك، بتعزف موسيقى، بترسم، بترقص، بتمثل، وبتغني بطريقتها الخاصة. هي مش مطربة، لكنها بتقدم (شو)، ولها هدف واضح إنها تعمل أفلام رومانسية كوميدية واستعراضية".

وأوضحت أن أميرة ما زالت في مرحلة التجريب، قائلة: "هي دائمًا بتقول على السوشيال ميديا إنها هتفضل تجرب لحد سن الثلاثين، لحد ما تعرف عايزة تبقى إيه بالضبط".

وختمت منال سلامة حديثها قائلة: "الجيل الجديد أذكى مننا، اتعلموا أحسن، وعندهم وعي أكبر من اللي كان عندنا في نفس سنهم".
 

الفنانة منال سلامة منال سلامة أميرة أديب مواقع التواصل الأمهات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

بالصور

إدمان أخطر من المخدرات.. احترس من الطعام السريع

الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات
الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات
الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات

أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها .. ابتعد عنها

أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها
أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها
أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 25 أكتوبر 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ثق بحدسك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم
برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم
برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد