رياضة

نتائج ذهاب ثمن نهائي دوري مرتبط السلة للرجال.. فوز الأهلي والزمالك

سلة الزمالك
إسراء أشرف

أقيمت مساء أمس، الجمعة، سبع مباريات من ذهاب دور ثمن نهائي من بطولة دوري مرتبط الرجال لكرة السلة والتي شهدت العديد من النتائج القوية والمثيرة على صعيدي المرتبط والرجال.

وجاءت نتائج المباريات على النحو التالي:

الجزيرة ضد ألعاب دمنهور
المرتبط: فوز الجزيرة 60-56
الرجال: فوز الجزيرة 71-51

الزمالك ضد القناة
المرتبط: فوز الزمالك 65-45
الرجال: فوز الزمالك 88-56

الاتحاد ضد الأولمبي
المرتبط: فوز الاتحاد 79-24
الرجال: فوز الاتحاد 92-55

سبورتنج ضد الطيران
المرتبط: فوز سبورتنج70-36
الرجال: فوز سبورتنج 85-71

الأهلي ضد هليوبوليس
المرتبط: فوز الأهلي 83-33
الرجال: فوز الأهلي 79-50

سموحة ضد الشمس
المرتبط: فوز سموحة 80-63
الرجال: فوز سموحة 71-54

بتروجت ضد طلائع الجيش
المرتبط: فوز بتروجت 59-49
الرجال: فوز بتروجت 83-67

وبذلك تتبقى مباراة واحدة في مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري المرتبط بين المصرية للاتصالات والزهور ستقام اليوم السبت حيث ستلعب مباراة المرتبط في الرابعة عصرا والرجال في السادسة مساء.

ومن المنتظر أن تقام مباريات الإياب يوم الإثنين المقبل الموافق 27 أكتوبر باستثناء مباراة الإياب للقاء المصرية للاتصالات والزهور حيث ستقام يوم الثلاثلاء الموافق 28 من نفس الشهر.

