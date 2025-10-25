قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحطم سفينة تقل 21 راكبا على ساحل كوستا-فيردي فلومينينسي بالبرازيل
بعد فوز الزمالك على ديكيداها..سيف زاهر: بدأت أشعر بنبض الجماهير
هرمونات صناعية في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟
وفاء عامر وأشرف زكي نجوم الفن يحتفلون بزفاف ابنة حسان العربي | صور
أول تعليق من أحمد شريف بعد إصابته خلال مباراة ديكيداها
نجم برشلونة يقترب من الغياب عن الكلاسيكو بسبب الإصابة
طريقة التقديم فى حج الجمعيات الأهلية2025 ..الشروط والأوراق المطلوبة
فضل سورة الواقعة وقراءتها في صلاة الفجر.. أسرار لا يعرفها كثيرون
البحرين تدين تصديق الكنيست على ضم الضفة الغربية
نتائج ذهاب ثمن نهائي دوري مرتبط السلة للرجال.. فوز الأهلي والزمالك
أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها .. ابتعد عنها
عمرو أديب لـ الأهلي: أنتوا معاكم مصروف محمد صلاح علشان تجيبوه؟
فن وثقافة

مي فاروق تخطف الأنظار وتتألق في حفل مهرجان الموسيقى العربية .. صور

الفنانة مي فاروق
الفنانة مي فاروق
تصوير محمد زاهر   -  
أوركيد سامي

تألقت النجمة مي فاروق في واحدة من أروع حفلات مهرجان الموسيقى العربية، حيث قدمت مجموعة من روائع الطرب الأصيل التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، الذي ملأ قاعة الحفل بالتصفيق والهتاف إعجابًا بأدائها.

وقدمت مي فاروق خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها إلى جانب مختارات من تراث عمالقة الطرب العربي، أبرزهم أم كلثوم وعبدالوهاب ووردة الجزائرية، لتؤكد من جديد مكانتها كواحدة من أبرز الأصوات على الساحة الغنائية.

وتألقت مي بإطلالة أنيقة زادت من حضورها المميز على المسرح، فيما أشاد الحاضرون بقدرتها على المزج بين الأصالة والتجديد في أدائها، ما جعل الحفل من أكثر الفعاليات تميزًا ضمن فعاليات الدورة الحالية من المهرجان.

واختُتم الحفل وسط أجواء حماسية وتصفيق حار، مع تأكيد إدارة المهرجان على أن مشاركة مي فاروق تعد من العلامات البارزة في برنامج هذا العام.


يذكر أن وقالت مي فاروق في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن مهرجان الموسيقى العربية يُعد من أهم المنصات الفنية التي تحافظ على الهوية الغنائية وتعيد للأذهان روائع الزمن الجميل، مشيرة إلى أن إحياء التراث الفني والموسيقي هو رسالة المهرجان الدائمة، والتي يحرص على تقديمها عبر نخبة من كبار المطربين والموسيقيين.


وأضافت أن مشاركتها في المهرجان تعد شرفًا كبيرًا، خاصة في نسخة تحمل اسم سيدة الغناء العربي أم كلثوم، التي تُعد رمزًا للفن المصري والعربي، مؤكدة أنها ستقدم باقة مختارة من الأغاني الطربية التي تعبر عن قيمة الموسيقى العربية الأصيلة.

وتنطلق فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان الموسيقى العربية بمشاركة كوكبة من النجوم من مختلف الدول العربية، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير، لما يمثله المهرجان من قيمة فنية وثقافية متجددة على مر السنوات.

مي فاروق اخبار الفن نجوم الفن مهرجان الموسيقى العربية

