أحكي عن أصعب أيام بحياتي.. كارول سماحة تروج لحلقتها مع مني الشاذلي

نشرت الفنانة كارول سماحة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور لحلقتها برنامج معكم مني الشاذلي.

وقالت كارول سماحة: لأول مرة بقرر أحكي عن أصعب الإيام اللي قضيتا بحياتي... شفتوا القليل منها بس الأصعب كان اللي عم يمرق ورا الشاشة.





واستكملت كارول سماحة : تابعوني اليوم عالساعة ١٠ مساءً بتوقيت القاهرة ببرنامج "معكم منى الشاذلي" عبر شاشة ONTV لتعرفوا الحكاية كلها.

طرحت الفنانة كارول سماحة أحدث أغانيها بعنوان “وقت الحب” عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب منذ قليل ، وذلك بعد عامين من التأجيل وأغنية وقت الحب من إخراج بتول حداد .

أعمال كارول سماحة

وكانت كارول سماحة، عادت لاستئناف نشاطها الفني مؤخرا، بعد وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى، بعد عرض مسرحيتها «كلو مسموح».





