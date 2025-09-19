قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عالم أزهري: تفقد الغائبين ورعاية الآخرين من أهم قواعد الإسلام
طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على جنوب مدينة غزة
ارتفاع عدد إصابات كورونا في كوريا الجنوبية.. واحتجاز المئات بالمستشفيات
ميناء غارق … قصة اكتشاف أثري كبير بالإسكندرية
تشييع جثمان شقيقة الفنان أحمد صيام من مسجد عمرو بن العاص| شاهد
محافظ أسيوط: دعم الفلاح وتحسين جودة المحصول أولوية استراتيجية
موعد استخراج بطافات الرقم القومي للمنازل والشقق
بمهرجان بورسعيد.. أحمد المرسي: قابلت مخاطر عديد بالمهنة وغيرت مشهد في الفيل الأزرق
الخطيب يحضر عمومية الأهلي برفقة أعضاء مجلس الإدارة
الزراعة: مصر تقدر اهتمام مجموعة العشرين بقضايا ارتفاع أسعار الغذاء
عيب خطير في 600 ألف سيارة تويوتا.. والشركة تتدخل
شرطة الاحتلال تعتقل خطيب المسجد الأقصى عقب إنتهاء صلاة الجمعة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أحكي عن أصعب أيام بحياتي.. كارول سماحة تروج لحلقتها مع مني الشاذلي

أحمد البهى

نشرت الفنانة كارول سماحة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور لحلقتها  برنامج معكم مني الشاذلي. 

وقالت كارول سماحة: لأول مرة بقرر أحكي عن أصعب الإيام اللي قضيتا بحياتي... شفتوا القليل منها بس الأصعب كان اللي عم يمرق ورا الشاشة.


 

واستكملت كارول سماحة : تابعوني اليوم عالساعة ١٠ مساءً بتوقيت القاهرة ببرنامج "معكم منى الشاذلي" عبر شاشة ONTV لتعرفوا الحكاية كلها.

طرحت الفنانة كارول سماحة أحدث أغانيها بعنوان “وقت الحب” عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب منذ قليل ، وذلك بعد عامين من التأجيل وأغنية وقت الحب من إخراج بتول حداد .

وكانت كارول سماحة، عادت لاستئناف نشاطها الفني مؤخرا، بعد وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى، بعد عرض مسرحيتها «كلو مسموح». 



 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

