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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كارول سماحة تعود للحفلات من موطنها لبنان.. 19 يوليو

كارول سماحة
كارول سماحة
سعيد فراج

تستعد الفنانة كارول سماحة، لإحياء حفل غنائي ساهر لها في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 19 يوليو المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف. 

وروجت كارول سماحة، لحفلها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، بنشر بوستر الحفل لتدعو جمهورها للحضور. 

ويعتبر هذا الحفل هو الأول للفنانة كارول سماحة، بعد وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى. 

بوستر حفل كارول سماحة

أعمال كارول سماحة

وكانت كارول سماحة، عادت لاستئناف نشاطها الفني مؤخرا، بعد وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى، بعد عرض مسرحيتها «كلو مسموح». 

وتجدر الإشارة إلى أن مسرحية "كلو مسموح" قد حققت نجاحًا ملحوظًا منذ عرضها، ويأتي هذا النجاح ليؤكد على موهبة كارول سماحة وحضورها القوي على المسرح.

ظهرت الفنانة كارول سماحة لأول مرة بعد وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى، أثناء عرضها لمسرحيتها الجديدة "كله مسموح" بلبنان. 

وقالت كارول سماحة، فى تصريحات تليفزيونية: "المشاعر بتكون أكيد متلغبطة بس التركيز عندي هو الأهم، وليد ملاك محاوطني بكل مكان بالمسرح روحه معي، آخر كلامه قالي شو ما يصير بعد عمليتي الجراحية بدك تكملي المسرحية مهما حصل، هذا لأنه عارف شغفي بالمسرح والفن".

وأضافت: "إحنا الفنانين ضريبتنا إنه نطلع ندعس على أوجاعنا ونطلع نغني ونستحمل هالطاقة ونحولها لطاقة حلوة وإيجابية".

أغاني كارول سماحة 

وفي شهر سبتمبر 2024، طرحت النجمة كارول سماحة ألبومها الجديد خلال الفترة المقبلة، والذي يضم حوالي 14 أغنية تتعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ويحمل اسم "مختلفة".

ومن ضمن أسماء أغاني ألبومها الجديد: "غنوا لحبيبي"، و"نفس"، و"كتير بخاف"، و"حالة تخدير"، و"حبيبي سلام"، و"أجمل سنين"، و"خبيني بشنطة"، و"بقيت أسد"، و"بتعقد"، و"طب بعدين"، و"وقت الحب"، و"اضحك يا قلبي"، و"بوسة".

وكانت كارول سماحة قد طرحت في ألبومها السابق "الذهبي" تحت شعار "حتى تبقى هويتنا واحدة ووحدتنا عربية"، العديد من الرسائل التي تدعو إلى حماية الهوية العربية، والتأكيد على أهمية الوحدة والتضامن العربي المشترك في مواجهة التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية.

أما عن آخر أعمالها، فقد قدمت كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها "إجازة"، الذي أخرجته بتول عرفة، وكتبه أحمد حسن راؤول، ولحنه محمد رحيم، ووزعه سليمان دميان، حيث قدمت من خلاله جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة.

كارول سماحة الفنانة كارول سماحة لبنان بيروت أعمال كارول سماحة أغاني كارول سماحة

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