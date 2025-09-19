قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
9 آلاف جنيه شهريا..وظائف جديدة بشركة أدوية برواتب مجزية
كاميرات المراقبة كلمة السر في كشف سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع
رامون دياز.. الأهلي يفاوض وفنزويلا وبيرو على الخط| من يفوز بالمدرب الأرجنتيني؟
طرح برومو الجزء الثاني من فيلم هيبتا
هآرتس: مظاهرات في غلاف غزة ضد استمرار الحرب واعتقال 4 إسرائيليين
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025
مهرجان بورسعيد السينمائي يفتتح فعالياته بندوة لتكريم النجم الراحل محمود ياسين
شرم الشيخ.. مقصد عالمي متجدد 40% زيادة في معدل السياح
أيمن عاشور: بنك المعرفة المصري تجاوز كونه مجرد منصة إلكترونية ليصبح أداة استراتيجية شاملة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف
الداخلية تضبط قضايا بالنقد الأجنبي بـ12 مليون جنيه خلال 24 ساعة
طرح برومو الجزء الثاني من فيلم هيبتا

أحمد البهى

طرحت الشركة المنتجة للجزء للثاني من فيلم هيبتا، برومو العمل تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القادمة. 

الجزء الثاني من فيلم هيبتا من بطولة  منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، كريم قاسم، ميان السيد ، حسن مالك.

ويُعد هذا العمل هو الجزء الثاني من الفيلم الرومانسي الناجح “هيبتا: المحاضرة الأخيرة”، الذي استوحى أحداثه من رواية الكاتب محمد صادق الشهيرة، حيث تناولت مراحل الحب السبع بلغة فلسفية وعاطفية لامست قلوب الملايين.

المناظرة الأخيرة


يواصل “هيبتا: المناظرة الأخيرة” استكشاف مفاهيم الحب والنضج والاختيار، من خلال دراما رومانسية مكتوبة بقلم محمد صادق، وسيناريو مشترك بين محمد جلال ونورهان أبو بكر.

يُذكر أن الجزء الأول من الفيلم، والذي عُرض عام 2016، حقق نجاحًا واسعًا بمشاركة نجوم كبار مثل عمرو يوسف، دينا الشربيني، أحمد داود، جميلة عوض، شيرين رضا، بالإضافة إلى ضيوف شرف مميزين كـ ماجد الكدواني، نيللي كريم، كندة علوش وغيرهم . 

