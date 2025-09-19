قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاميرات المراقبة كلمة السر في كشف سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع
رامون دياز.. الأهلي يفاوض وفنزويلا وبيرو على الخط| من يفوز بالمدرب الأرجنتيني؟
طرح برومو الجزء الثاني من فيلم هيبتا
هآرتس: مظاهرات في غلاف غزة ضد استمرار الحرب واعتقال 4 إسرائيليين
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025
مهرجان بورسعيد السينمائي يفتتح فعالياته بندوة لتكريم النجم الراحل محمود ياسين
شرم الشيخ.. مقصد عالمي متجدد 40% زيادة في معدل السياح
أيمن عاشور: بنك المعرفة المصري تجاوز كونه مجرد منصة إلكترونية ليصبح أداة استراتيجية شاملة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف
الداخلية تضبط قضايا بالنقد الأجنبي بـ12 مليون جنيه خلال 24 ساعة
عمرو محمود ياسين: والدي ترك إرثا كبيرا وساهم فى تسديد ديون مصر
فن وثقافة

عمرو محمود ياسين: والدي ترك إرثا كبيرا وساهم فى تسديد ديون مصر

عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين
أحمد إبراهيم

أقيمت اليوم أولى فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي وهي ندوة تكريم اسم الفنان الراحل محمود ياسين فى الدورة الأولى التى تحمل شعار سينما تضيئ والتى تستمر حتى 22 سبتمبر الحالي وذلك برئاسة الناقد أحمد عسر. 


وقال عمرو محمود ياسين: نشهد ولادة مهرجان هام فى بورسعيد خاصة أن هذه المدينة تمتلك مقاومات ثقاقية وفنية كبيرة من البداية وحتى الآن.


وأضاف عمرو محمود ياسين: والدي كان يقدم عشرة افلام فى العام الواحد وكنت اقابل مجموعة من المنتجين والموزعين كانوا يصممون خطط من أجل الاستحواذ على خدمات محمود ياسين للمشاركة فى العمل ولذلك ترك إرث حقيقى له وهذا ما أتمنى ان يقوم به النجوم الحاليين الذين يقدمون ربما فيلما كل عامين. 
 

وأما عن منافسته مع عدد من النجوم، أوضح عمرو أن المنافسة بين هذا الجيل كانت محمودة وإيجابية وكان هناك حب للمهنة ولا يمكن ان نقول ان لم يكن هناك منافسة ولكنها كانت لصالح الجمهور. 
 

وأردف: كان هناك مسرحية بعنوان "بداية ونهاية" تضم مجموعة كبيرة من النجوم الكبار وكان الريع الخاص بها يذهب إلى صالح تسديد ديون مصر وهذه الروح من الصعب تنفيذها حاليا مع النجوم الحاليين. 
 

وعقب عمرو محمود ياسين على أزمة عدم قدرة الممثل المصري تقديم عمل باللغة العربية قائلا : هذا ليس صحيح وهو تعليق غير موفق فيه ولدينا نجوم تمتلك قدرات كبيرة، ولكن ليس هناك محك أساسي. 


وعن مدى امكانية تقديم عمل سيرة ذاتية عن محمود ياسين قال عمرو : لا أفضل هذا الأمر لان هناك صعوبة كبيرة فى اختيار النجوم الذين يقدمون شخصيات قديمة عملوا مع محمود ياسين. 
 

بينما قال الباحث محمد شوقي: محمود ياسين هو الابن البار لبورسعيد الباسلة ويتحدث عن بورسعيد فى كل أحاديثه بعشق وحب ومحمود لا احد يختلف على موهبة وهناك عشق متبادل بين شعب بورسعيد ومحمود ياسين. 
 

وأضاف محمد شوقي: محمود ياسين قدم كيفا وكما وهذا يعود الى التنوع الذى كان اسلوبه وانتقائه للادوار المختلفة ونجح فيهم حتى انه شارك عديد من المخرجين من أجيال مختلفة وفى ٥ سنوات يقدم 12 فيلما فى السنة، ولم يكن نجما فقط بل كان ممثل عبقري. 
 

وأوضح محمد شوقي، أن محمود ياسين ساهم فى نجومية عدد من الفنانين مثل محمود عبد العزيز ونادية الجندي وإلهام شاهين وسماح أنور واما بالنسبة للمسرح فى حيلة محمود ياسين كان يرفض السينما بسبب المسرح حيث كان عاشقا للمسرح ايضا وكانت سنيحة ايوب اقول عنه الذى لم ير محمود ياسين لم يعرفه جيدا ولكن بسبب البيروقراطية قرر أن يستقيل من المسرح القومي.

