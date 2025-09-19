قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاميرات المراقبة كلمة السر في كشف سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع
رامون دياز.. الأهلي يفاوض وفنزويلا وبيرو على الخط| من يفوز بالمدرب الأرجنتيني؟
طرح برومو الجزء الثاني من فيلم هيبتا
هآرتس: مظاهرات في غلاف غزة ضد استمرار الحرب واعتقال 4 إسرائيليين
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025
مهرجان بورسعيد السينمائي يفتتح فعالياته بندوة لتكريم النجم الراحل محمود ياسين
شرم الشيخ.. مقصد عالمي متجدد 40% زيادة في معدل السياح
أيمن عاشور: بنك المعرفة المصري تجاوز كونه مجرد منصة إلكترونية ليصبح أداة استراتيجية شاملة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف
الداخلية تضبط قضايا بالنقد الأجنبي بـ12 مليون جنيه خلال 24 ساعة
عمرو محمود ياسين: والدي ترك إرثا كبيرا وساهم فى تسديد ديون مصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

حسام حبيب ومارتن يتألقان بحفل ضخم في الزمالك.. صور

محمد زاهر

شارك المطرب حسام حبيب والـ dj العالمي مارتن في إحياء حفل غنائي داخل إحدى البواخر النيلية بمنطقه الزمالك سباين ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي حسب ما أعلن حسام على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

شهد الحفل حضورا كبيرا من أبناء الجالية العريية وبخاصة ابناء الخليج العربي وقام بالتنظيم ميمي المنشاوي وسامح سعيد وأحيا أولى فقراته  الـ dj مارتن الذي أشعل الأجواء بعدد كبير من أغاني كبار نجوم الخليج.

واختتم حسام حبيب الحفل بعدد من اغانيه الرومانسية المميزة بداية من "شوفت بعينيا" التي افتتح بها وصلته ومرورا بـ “ اسيبك لاء”، "احترت معاك"، "في كلام"، "إوعي"، “قلبي سألني عليك”.. وغيرها.

حسام حبيب مارتن الزمالك

محافظ البحيرة

إيقاد شعلة الاحتفال بالعيدها القومي للبحيرة.. 218 عاما على ملحمة رشيد

توقيع الكشف الطبي على المرضى

حياة كريمة.. توقيع الكشف الطبي على 965 مواطنا في بلنصورة بالمنيا

جانب من الحدث

بدء تشغيل محطة تحلية المياه بدرب الأربعين في باريس الوادي الجديد

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

القطارات تكشف عن عيب خطير في سيارات تسلا.. لا يمكنها التعرف عليه

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

