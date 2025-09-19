حسام حبيب ومارتن يتألقان بحفل ضخم في الزمالك.. صور

شارك المطرب حسام حبيب والـ dj العالمي مارتن في إحياء حفل غنائي داخل إحدى البواخر النيلية بمنطقه الزمالك سباين ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي حسب ما أعلن حسام على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

شهد الحفل حضورا كبيرا من أبناء الجالية العريية وبخاصة ابناء الخليج العربي وقام بالتنظيم ميمي المنشاوي وسامح سعيد وأحيا أولى فقراته الـ dj مارتن الذي أشعل الأجواء بعدد كبير من أغاني كبار نجوم الخليج.

واختتم حسام حبيب الحفل بعدد من اغانيه الرومانسية المميزة بداية من "شوفت بعينيا" التي افتتح بها وصلته ومرورا بـ “ اسيبك لاء”، "احترت معاك"، "في كلام"، "إوعي"، “قلبي سألني عليك”.. وغيرها.