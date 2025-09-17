حسام حبيب يروج لحفله الغنائي في اليوم الوطني السعودي

روج الفنان حسام حبيب لأحدث حفلاته الغنائية التى ستقام غدا فى احدي المراكب النيلية بالقاهرة احتفالا باليوم الوطني السعودي ، ومن المقرر ان يقدم باقة من اغانيه المميزة الذى ينتظرها جمهوره.

وشارك حسام بوستر الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام من خلال خاصية الإستوري.

وأحيا حسام حبيب احدث حفلاته فى المملكة العربية السعودية فى شهر يوليو الماضي بعد فترة غياب طويلة، وحرص على تقديم مجموعة من أشهر أغانيه وأعماله الجديدة التي لم تُطرح رسمياً بعد، إلا أن هذا الحادث المفاجئ أوقف تدريباته فجأة، وعلى الرغم من ذلك قرر التحامل على نفسه لتقديم الحفل ومقابلة الجمهور السعودي لأول مرة احتراما وتقديرا لهم.

ازمة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

وفى وقت لاحق، ردت الإعلامية بسمة وهبة مجددا على كل ما يتداول من أخبار بشأن عودة حسام حبيب لشيرين عبد الوهاب وحقيقة التحقيق مع حسام حبيب كما كشفت ايضا عن رسالة الكينج محمد منير لشيرين عبد الوهاب.

ونشرت بسمة وهبة فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ، قالت من خلاله: “والله يا جماعة ولا شيرين عبد الوهاب رجعت لحسام حبيب ولا حسام حبيب رجع لشيرين عبد الوهاب كل الحكاية ان حسام حس ان شيرين محتاجة حد جنبها بصرف النظر احنا رافضين ودي فى الآخر قرارات شيرين وهى مدتناش الفرصة ان احنا ندخل فى قراراتها ”.

وعن حقيقة التحقيق مع حسام حبيب حول قضية المخدرات التى تداولت خلال الأيام الماضية،قالت بسمة وهبة حسام تقريبا بيتحقق معاه بس معنديش تفاصيل".

واختتمت بسمة وهبة حديثها برسالة من الكينج محمد منير لشيرين عبد الوهاب، معلقة: “الكينج بيقولك قومي وأقفي على رجليكي انتى موهبة مش هتتكرر تاني وبيقولك قومي عشان عيد ميلاده اللى جاي تعمليله كشري زي عيد ميلاده اللي قبل كدة”.

وكان أصدر شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب، بيانًا صحفيا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يرد فيه على تصريحات حسام حبيب الأخيرة مع الإعلامية بسمة وهبة.

وقال شقيق شيرين عبد الوهاب، في بيانه: «هام.. باسم العائلة نرجو من وسائل الإعلام المحترمة عدم تناقل أخبار عن العائلة، والانجراف وراء الشائعات والادعاءات والأخبار الكاذبة والمفبركة من قبل أي طرف، أو من أي وسيلة إعلامية أو شخص، ونحتفظ بحقنا في الرد القانوني».

وأضاف شقيق شيرين عبد الوهاب: «نترفع عن الرد على مثل هذه الترهات والمهاترات التي طالما أهدرت من أوقات المتابعين والجمهور، وحتى لم تسلم منها ساحات القضاء.. لدرجة تقنعك أن الشمس تشرق من المغرب، وأن هناك حروبًا كونية تحدث لمحاربة اتنين يكونوا مع بعض»، مشيرًا إلى رفضه المبالغة في استخدام اللغة الإنجليزية في بعض التعليقات، ساخرًا: «أنا ماليش في الإنجليزي ولا باحب اللي بيستخدموه أوفر، لكن بلغة ولاد الـ mineral water.. أولاد سلطح باشا».

وهاجم الفنان حسام حبيب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أن ما يصدر عنه من تصريحات واتهامات لا هدف له سوى تشويه سمعته والتأثير على علاقة شقيقته به.

وقال حبيب، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية بسمة وهبة عبر "إنستجرام": "للأسف أقرب الناس هما اللي بيهاجموني، وشقيقها اللي بيضيع وقته في الكلام يروح يهتم بيها، بدل ما يشوه أخته ويشوهني. هو عنده قدرة يقنع الناس بالباطل، لكن أنا مش هسيب حقي ولا حق شيرين بالقانون"، مضيفًا أن هناك محاولات مستمرة لتخويفه والضغط عليه من أجل إبعاده عن الفنانة.

وأشار إلى أن بعض المقربين من شيرين تجاوزوا حدودهم، قائلاً: "هو بيضرب القانون عرض الحائط وبيزور تحريات، لكن إحنا في بلدنا القانون هو السيد، وأنا مش هسيب حقي بالقانون مهما حصل"، متوعدًا باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يحاول الإساءة إليه أو التأثير سلبًا على حياته.

وأكد الفنان أنه لن يسمح لأي طرف باستغلال حالة شيرين الصحية والنفسية الحالية، مشددًا: "شيرين تعبانة ومنتَكسة بسبب الضغوط، وبدل ما يقفوا جنبها بيهاجموها وبيهاجموني. أنا أقسم بالله مش هتنازل عن حقي، والجمهور لازم يقف قدام الناس اللي بتضرها إكرامًا ليها"، بحسب تعبيره.

واختتم حبيب تصريحاته بالتأكيد على أن حملات التشويه الموجهة ضده لن تثنيه عن موقفه: "كفاية كده.. أنا مش بخاف، وحقي راجع بالقانون"، مطالبًا الجمهور بعدم الانسياق وراء الإشاعات التي تُبث عبر منصات التواصل الاجتماعي.