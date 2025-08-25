قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 ..ترقبوها عبر هذا الرابط خلال أيام
تفاصيل صادمة وتحقيقات مستمرة.. هل قـتـ.ـل هالك هوجان؟ ابنته تثير الجدل مجددا حول وفاته
مدير جمعية الإغاثة الطبية: الوضع الإنساني في غزة كارثي
شعبة الدواء: مصر ملتزمة بالضوابط العالمية لصناعة الأدوية
تحريات وتفريغ كاميرات.. النيابة تحقق في حادث موكب وزير الكهرباء
السعودية ترد على رؤية إسرائيل الكبرى: جرائمكم تؤدي لتصعيد التوتر بالمنطقة
هبوط الأخضر| الدولار يخسر أرضه أمام الجنيه.. وخبراء الاقتصاد: يعكس قدرة السوق على امتصاص الضغوط
«بيحاولوا يشوهوني».. أول رد من نجم الزمالك السابق على قرار النادي بتحويله للتحقيق
وزير خارجية تركيا: إسرائيل تسعى لإبادة الفلسطينيين.. وندعم جهود مصر لوقف الحرب على غزة
الوزراء: خطوات جادة وسريعة لتطوير منظومة التعليم لخدمة سوق العمل
الأرصاد: انخفاض الحرارة وعودة الطقس للمعدلات الطبيعية.. وتحذيرات من اضطراب الملاحة غربًا
رئيس صحة النواب يطالب الدولة المصرية بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

حسام حبيب: بعت عربيتي وفيلتي وساعاتي ولم أحصل على مليم من شيرين

حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب
حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب
أحمد إبراهيم

كشف الفنان حسام حبيب، بعض التفاصيل الخاصة بعودته إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، ورد على الشائعات التى خرجت بشأن العودة بهدف الحصول على المال من شيرين. 

وقال حسام حبيب في مداخلة هاتفية ببث مباشر مع الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها على إنستجرام: "هو أنا مشتغلتش قبل كده كنت عاطل ومش بشتغل قبل شيرين، أنا طول عمري من وقت ما اشتغلت مش باخد مليم من أهلي حتى في جوازتي أنا بعت فيلتي وعربيتي وساعاتي عشان ماخدش مليم من أهلي ولا من شيرين، أنا كنت بصرف كده ولو مشتغلتش أنا مش محتاج لشيرين ومش محتاج لحد وربنا ما يحوجني لحد ولا حتى لأهلي".

حسام حبيب : الناس معزورة 

وأضاف حسام حبيب: "الناس معذورة سمعوا كلام مش حقيقي في وقت من الأوقات حتى شيرين بتقول حاجات في عصبيتها، هي عاملة زي الطفل في غضبها بتتنرفز وبعدها بتهدى".

وأوضح حسام حبيب: "شيرين عبد الوهاب مفتقده كل حاجة الحنية والأهل والناس الكويسة لأن الوحشين أكتر، أقسم بالله هي مظلومة بالناس اللي حواليها، في شر لما تيجي توصفه الناس متصدقوش من كتر ما هو مش في خيالهم شر أنا مشفتوش لا في حكايات ولا روايات ولا الأديان ولا تاريخ ولا تخطيط بالشكل دا، هي دايما بتقولي أنها معندهاش غير كلمة واحدة "ليه"، الأذى جايلها من أقرب الناس ومن كل حد أحسنت له عمل لها بلاوي وكل حد أحسن لها بيطلع عنه كلام عشان يبعد".

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

بقع الشيخوخة .. أسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟

مقتل الكوميدي الأمريكي ريجي كارول بالرصاص

طريقة عمل عصير البنجر بالجزر

أفضل طريقة لإزالة الملصقات من السيارة دون إتلاف الطلاء

لقطة من الفيديو

بيضربوا الناس بالقلم.. الداخلية تفحص فيديو لشابين بموتوسيكل يعتدون على المواطنين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

