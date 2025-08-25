حسام حبيب: بعت عربيتي وفيلتي وساعاتي ولم أحصل على مليم من شيرين

كشف الفنان حسام حبيب، بعض التفاصيل الخاصة بعودته إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، ورد على الشائعات التى خرجت بشأن العودة بهدف الحصول على المال من شيرين.

وقال حسام حبيب في مداخلة هاتفية ببث مباشر مع الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها على إنستجرام: "هو أنا مشتغلتش قبل كده كنت عاطل ومش بشتغل قبل شيرين، أنا طول عمري من وقت ما اشتغلت مش باخد مليم من أهلي حتى في جوازتي أنا بعت فيلتي وعربيتي وساعاتي عشان ماخدش مليم من أهلي ولا من شيرين، أنا كنت بصرف كده ولو مشتغلتش أنا مش محتاج لشيرين ومش محتاج لحد وربنا ما يحوجني لحد ولا حتى لأهلي".

حسام حبيب : الناس معزورة

وأضاف حسام حبيب: "الناس معذورة سمعوا كلام مش حقيقي في وقت من الأوقات حتى شيرين بتقول حاجات في عصبيتها، هي عاملة زي الطفل في غضبها بتتنرفز وبعدها بتهدى".

وأوضح حسام حبيب: "شيرين عبد الوهاب مفتقده كل حاجة الحنية والأهل والناس الكويسة لأن الوحشين أكتر، أقسم بالله هي مظلومة بالناس اللي حواليها، في شر لما تيجي توصفه الناس متصدقوش من كتر ما هو مش في خيالهم شر أنا مشفتوش لا في حكايات ولا روايات ولا الأديان ولا تاريخ ولا تخطيط بالشكل دا، هي دايما بتقولي أنها معندهاش غير كلمة واحدة "ليه"، الأذى جايلها من أقرب الناس ومن كل حد أحسنت له عمل لها بلاوي وكل حد أحسن لها بيطلع عنه كلام عشان يبعد".