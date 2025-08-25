قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

فى ذكراه.. قصة زيجات مدحت السباعي.. ومشوار حياته الفنية

مدحت السباعي
مدحت السباعي
أحمد إبراهيم

تحل اليوم 25 أغسطس، ذكرى ميلاد المخرج الراحل مدحت السباعي الذى قدم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية التى تظل علامة فى مشواره الفنى.

المخرج مدحت السباعى والد الفنانة ناهد السباعي، وزوج المنتجة ناهد فريد شوقي، ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، وهو أيضا ابن الشاعر الكبير عبدالمنعم السباعي، الذي تغنى بشعره كبار المطربين مثل أم كلثوم وعبدالوهاب ونجاة وشادية.

أعمال مدحت السباعي

وقد أخرج بعض المسلسلات والأفلام، وفي بداية مشواره أخرج فيلم "وقيدت ضد مجهول" عام 1981 وفيلم "الجريح" عام 1985 و"حارة الجوهري" عام 1987، و"امرأة آيلة للسقوط" عام 1992 وفيلم "ثلاثة على مائدة الدم" عام 1994.

وفي عام 2013 أخرج مسلسل "نظرية الجوافة"، وهو من تأليفه أيضًا، والذى شهد أول تعاون بينه وابنته ناهد السباعي، وتوفى مدحت فى 22 مايو 2014 عن عمر يناهز 65 عاما، إثر تعرضه لوعكة صحية.

حياة مدحت السباعي

ولد المخرج الراحل في 25 أغسطس عام 1949 لأسرة فنية أدبية، فوالده هو اللواء عبد المنعم السباعي، الذي كتب أشهر وأشجي الأغاني التي تغنت بها كبار المطربين والمطربات مثل أم كلثوم وعبد الوهاب وشادية ونجاة الصغيرة.

اتجه المخرج الراحل إلي عالم الإخراج، فقد أخرج في بداية مشواره الفني العديد من الأفلام والمسلسلات ومنها فيلم قيدت ضد مجهول عام 1981 وفيلم الجريح عام 1985 فيلم حارة الجوهري عام 1987 حيث تركت أفلامه بصمة واضحة في تاريخه كصانع افلام والتي تنوعت ألوانها، فقد أخرج بعد ذلك فيلم امرأة آيلة للسقوط عام 1992 وفيلم ثلاثة علي مائدة الدم كما اخرج مسلسل (نظرية الجوافة ) الذي قام باخراجه وتاليفه قبل رحيله بعام واحد في عام 2013.

زيجات مدحت السباعي

وفي لقاء متلفز سابق لها - ببرنامج أنا وأنا، على قناة ON E الفضائية - كشفت الفنانة ناهد السباعي، أن والدها المخرج الراحل مدحت السباعي، تزوج 18 مرة طيلة حياته، معتبرة أن الرقم كبير للغاية، كما وصفت والدها بـ الحبيب.

وأوضحت ناهد السباعي في لقاء تلفزيوني أنه على الرغم من أنها كانت تحب والدها بشدة، وكانت هناك علاقة خاصة تجمع بينهما، إلا أنها لن ترتبط بشخص تزوج هذا العدد من الزيجات.

وأشارت حفيدة فريد شوقي وهدى سلطان أنها تفضل الارتباط بشخص يحبها وحدها، وأن تكون علاقتهما معًا مستقرة وطويلة الأمد، لذلك هي صبورة للغاية قبل الإقدام على الزواج، خاصة وأنها لا تحب فكرة الطلاق.

مدحت السباعي المخرج مدحت السباعي أفلام مدحت السباعي ناهد السباعي ذكرى ميلاد مدحت السباعي

